تعادل الفتح والفيحاء لأول مرة في دوري المحترفين

طلال الغامدي (صدى):
تعادل فريقي الفتح والفيحاء بنتيجة "1-1" في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، لحساب الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتعتبر هذه المرة هى الأولى التي يتعادل فيها الفريقان خلال تاريخ مواجهاتهما في دوري المحترفين والتي يتفوق فيها الفتح بانتصاره 4 مرات مقابل 2 للفيحاء والتعادل في مباراة وحيدة كانت مواجهة اليوم.
وسجل الفتح الهدف الأول في المباراة بواسطة اللاعب سفيان بن دبكة في الدقيقة 22 من عمر المباراة، ليسجل الفيحاء هدف التعادل بواسطة البرازيلي رامون لوبيز.
فيما أحرز مروان سعدان الهدف الثاني للفتح في الشوط الثاني للمباراة إلا أن الحكم ألغاه؛ بسبب دفع سعدان لمدافع الفيحاء لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.
ويستعد الفتح لمواجهة نظيره الشباب في المباراة المقبلة يوم الخميس القادم الموافق 26 أغسطس، أما الفيحاء فيواجه الطائي يوم الجمعة الوافق 27 أغسطس.