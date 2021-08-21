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أخصائية تغذية: "التمر" وجبة غذائية متكاملة ومن أغنى الأغذية على وجه الأرض "فيديو"

منذ ساعتين
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أخصائية تغذية: "التمر" وجبة غذائية متكاملة ومن أغنى الأغذية على وجه الأرض "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
قالت أخصائية تغذية إن التمر يعتبر وجبة غذائية متكاملة ومن أغنى الأغذية على وجه الأرض.

وأوضحت الأخصائية خلال لقاء مع قناة الإخبارية، أن التمر يوجد به المعادن والفيتامينات، ويجب تناوله مع أشياء معززة له مثل التمر والحليب والتمر والقشطة.

وأشارت:" التمر  يشكل وجبة يستطيع الإنسان العيش عليها لفترات بدون أن ينقصه شئ آخر من جهة البروتينات"، موضحة أن التمر يعتبر من أغنى الفواكه والأغذية.

ولفتت إلى أن التمر معزز للجهاز الهضمي ويمنع الإمساك، بالإضافة إلى إعطاء الطاقة اللازمة للجسم، مبينة:"حبتين تمر تعطي قوة ونشاط، فهو غذاء مناسب للأطفال والمرضعين والحوامل والمرضعات".

 

الحليب
التمر
وجبة غذائية
الفيتامينات
المعادن
أخصائية تغذية
القشطة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132577
منذ ساعة
كلامتز عين العقل ، لاهنت ِ ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد
السياسة والرياضة وبزران الحارة كل ذلك عقلية واحدة حسب الحاجة..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من حرامية محترفه .. قصوا يدها النجسه هي وخويتهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينكم على حزب الشياطين عندكم ..
بندر الحربي
ماهو فاضي ابوهنوود
غييييوووورررر
الليبراليه اولها تحرر وانفتاح اوسطها عهر وخمور آخرها كفر والحاد

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