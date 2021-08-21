وصول وزير الرياضة إلى الرباط لحضور نهائي البطولة العربية بين الاتحاد والرجاء "صور"

طلال الغامدي (صدى):
وصل وزير الرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، إلى مطار الرباط، اليوم السبت، لحضور المباراة النهائية للبطولة العربية لكرة القدم.
ومن المقرر أن المباراة ستقام بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبدالله بالرباط، بين فريقي الاتحاد والرجاء البيضاوي.
واستقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي، وزير الشباب والرياضة المغربي عثمان الفردوس، وسفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد بالمغرب عبدالله بن سعد الغريري، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، والأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي.