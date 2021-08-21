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وصول وزير الرياضة إلى الرباط لحضور نهائي البطولة العربية بين الاتحاد والرجاء "صور"

منذ ساعة
1636
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وصول وزير الرياضة إلى الرباط لحضور نهائي البطولة العربية بين الاتحاد والرجاء "صور"

طلال الغامدي (صدى):
وصل وزير الرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، إلى مطار الرباط، اليوم السبت، لحضور المباراة النهائية للبطولة العربية لكرة القدم.

ومن المقرر أن المباراة ستقام بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبدالله بالرباط، بين فريقي الاتحاد والرجاء البيضاوي.

 

واستقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي، وزير الشباب والرياضة المغربي عثمان الفردوس، وسفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد بالمغرب عبدالله بن سعد الغريري، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، والأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي.

 

نادي الاتحاد
الاتحاد العربي لكرة القدم
الأمير عبدالعزيز بن تركي
وزارة الرياضة
مطار الرباط
نادي الرجاء

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16465
منذ ساعة
جيتك حبيبي معترف بخطَاي

صافي النوايا والعذر وياي

صوبك خذتني لهفة الخاطر

ما أمهلتني أنتظر باكر

إحكم على ماتشتهي و آمر

الأمر بيدك سيدي والراي

عطني الأمان وإقبل معاذيري

صمتك ذبحني وشل تفكيري

رست بي عند بابك مشاويري

ياللي بعيونك راحتي ومرْسَاي

إحكم على ماتشتهي و آمر

الأمر بيدك سيِّدي والراي

بسك عناد ماجاني يكفيني

زعلك تعبني وش بقى فيني

إن كان ذا قصدك تجازيني

يكفي حبيبي قد خذيت جزاي

إحكم على ماتشتهي و آمر

الأمر بيدك سيدي والراي

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أحدث التعليقات

أنور المالكي
لو اعطوها ٤٠٠ مليون ماتشبع
أنور المالكي
لو اعطوها ٤٠٠ مليون ماتشبع
د محمد ماجد بخش
مادام معنى وقت اسمع من د محمد ماجد بخش قليلا يا معالي الوزير .. الاستثمار في الذرة والطاقة يحتاج الثقالية المغناطيسية وأطلب منكم إنشاء...
د محمد ماجد بخش
قلق
د محمد ماجد بخش
جيتك حبيبي معترف بخطَاي صافي النوايا والعذر وياي صوبك خذتني لهفة الخاطر ما أمهلتني أنتظر باكر إحكم على ماتشتهي و آمر الأمر بيدك سيدي...

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