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أمانة جدة إغلاق مستودع للأطعمة ومعمل خياطة ضمن حملة معالجة البغدادية

منذ ساعة
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أمانة جدة إغلاق مستودع للأطعمة ومعمل خياطة ضمن حملة معالجة البغدادية

جدة (صدى):
أسفرت الحملة الميدانية الموسعة التي تنفذها أمانة محافظة جدة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية عن رصد وإغلاق منزلاً شعبيًا حولته عمالة إلى معمل للخياطة كما جرى إغلاق مستودع يستخدم لصالح مطعم اسيوي يفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن الأمانة واصلت حملتها الموسعة على حي البغدادية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية.

وجرى ضبط موقع عبارة عن منزل شعبي حولته عمالة إلى معمل للخياطة مشيراً إلى الفرق الميدانية صادرت كافة الأدوات المستخدمة في الموقع.

وأضاف "الدقس" أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط مستودع المخالف للاشتراطات جرى استخدامه لتمويل أحد المطاعم المجاورة بالنطاق، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية وتخزينها بطرق غير صحيحة مبيناً بأنه تم استدعاء صاحب المستودع لإخلاء الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد المهندس عمرو استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.

أمانة جدة
حي البغدادية
معمل خياطة
مستودع أطعمة
الأنشطة المحظورة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16465
منذ ساعة
أمامكم طابور طويل .... 🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦

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أنور المالكي
لو اعطوها ٤٠٠ مليون ماتشبع
أنور المالكي
لو اعطوها ٤٠٠ مليون ماتشبع
د محمد ماجد بخش
مادام معنى وقت اسمع من د محمد ماجد بخش قليلا يا معالي الوزير .. الاستثمار في الذرة والطاقة يحتاج الثقالية المغناطيسية وأطلب منكم إنشاء...
د محمد ماجد بخش
قلق
د محمد ماجد بخش
جيتك حبيبي معترف بخطَاي صافي النوايا والعذر وياي صوبك خذتني لهفة الخاطر ما أمهلتني أنتظر باكر إحكم على ماتشتهي و آمر الأمر بيدك سيدي...

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