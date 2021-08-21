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"الحياة الفطرية": فيديو ذبح أحد الكائنات الفطرية مخالف للبيئة

منذ 18 ساعة
1992
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"الحياة الفطرية": فيديو ذبح أحد الكائنات الفطرية مخالف للبيئة

الرياض (صدى):

أصدر المركز الوطني للحياة الفطرية بيان حول المقطع المتداول لذبح أحد الكائنات الفطرية وطبخه كـ "وجبة".

وقال المركز في البيان الذي أصدره أن ماتم خلال هذا المقطع يعتبر مخالف لنص نظام البيئة الذي يحظر قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، وفق ما يحدده النظام كما أنه مخالف لائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها.

وأكد البيان أن المركز قام بالترخيص لاستيراد هذا الكائن لغرض البيع والتربية وليس لغرض الذبح، حيث قام المركز بضبط هذا المقطع في حينه والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية بشأنه ليتم تطبيق الإجراءات النظامية حياله.

ودعا الجميع إلى الاطلاع على نظام البيئة ولوائحه التنفيذية لمعرفة المخالفات والمحظورات الواردة فيها لكي لا يعرضوا انفسهم لأي اجراءات نظامية قد تطالهم .

الداخلية
الذبح
نظام البيئة
الكائنات الفطرية
المركز الوطني للحياة الفطرية

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 397
منذ ساعة
ههههههههههههههههههههه
والله لو تجيبون دينصور ، بعض الناس ماتفرق معه ماكله... ماكله.

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أحدث التعليقات

رااايق
أنت مصدق نفسك ** أنا كسعيد العويران ** ندري أنك سعيد العويران **** ليه تحسب نفس ماردونا أو ميسي ** هههههههههههههههههههههههههه
قرم
كلامه صح وماقال شي غلط!! اما بالنسبه يا اخ( ولاشي) فماعليك زود طال عمرك. فعلن اسمك يدل على شخصيتك واخلاقك.
قرم
على قولة القايل ( الناس في الناس والعجوز في النفاس)!!! الله يكون بعونها.
ولا شي
قوم إذا مس الحذاء وجههم اشتكى الحذاء بإي ذنب اهنتني
كلام مليان
مزور لا تكلمني هههههههههههههه له وجهه يرجع للمشهد المزور

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