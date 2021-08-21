نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. هللة تعطل حصول مواطن على راتبه قرابة 4 شهور

منذ ساعة
7161
1
بالفيديو.. هللة تعطل حصول مواطن على راتبه قرابة 4 شهور

الرياض (صدى):
روى المواطن ناصر بن جمعان معاناته مع أحد البنوك وعدم تمكنه من الحصول على راتبه بسبب هللة عطلت نقل حسابه البنكي وتحويل راتبه إلى بنك آخر.

وقال "بن جمعان": "طلبت من البنك اللي راتبي ينزل عليه قرض ولم يتهيأ لي فأردت ان أحصل على قرض من بنك آخر وطلبوا مني خطاب عدم ممانعة من البنك اللي ينزل عليه الراتب وبالفعل أحضرت لهم الخطاب وتمت عملية الاقتراض وسداد المديونية للبنك الأول ونزلت في الحساب"، وفقًا لـ "الإخبارية".

وأضاف: "البنك الذي له مديونية انتهت مديونته ولم يعد يحصل من الراتب شئ لكن من آخر رمضان ليومي هذا لا أستطيع الحصول عليه وأراجع البنك بشكل يومي لكن هذا كما يقولون نظام كلما حاولوا إخلاء الطرف تأتي الرسالة بأنه يتم دراسة الطلب".

وعن تقديمه للشكوى، قال "المواطن ناصر": "تقدمت بشكوى إلكترونية وكان رد البنك عليهم بأن هناك هللة متبقية من القرض وقلت أعطيكم ريال فقالوا كده تتعطل المشكلة أكثر وبعد تسديدها راجعت الفرع قال لازم تعمل عملية عكسية لإعادة الهللة إلى حسابك وأصبحت أشعر أن الإجابة السابقة من البنك غير صحيحة وأرادوا أن يتخلصوا من المسائلة بهذا الشأن".

قرض
الراتب
هللة
الحساب البنكي
المديونية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132577
منذ ساعة
والله مشكله عويصه ولا لها اي قيمه ابد .. هذا تعجرف وقرف من البنوك المبتزه للمواطن ..

.. جرى علي شبه هذا الموضوع ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
السياسة والرياضة وبزران الحارة كل ذلك عقلية واحدة حسب الحاجة..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من حرامية محترفه .. قصوا يدها النجسه هي وخويتهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينكم على حزب الشياطين عندكم ..
بندر الحربي
ماهو فاضي ابوهنوود
غييييوووورررر
الليبراليه اولها تحرر وانفتاح اوسطها عهر وخمور آخرها كفر والحاد

أخر الأخبار

الأهلي يكشف عن حجم إصابة السومة ومدة غيابه عن الملاعب 
الأهلي يكشف عن حجم إصابة السومة ومدة غيابه عن الملاعب 
منذ دقيقتين 1080
بالفيديو.. ارتداء الشورت خادش للحياء ويعرض صاحبة للعقوبة
بالفيديو.. ارتداء الشورت خادش للحياء ويعرض صاحبة للعقوبة
منذ 4 دقائق 1103
استشاري تغذية سريرية: يجب ذبح الحيوانات في المسالخ الرسمية "فيديو"
استشاري تغذية سريرية: يجب ذبح الحيوانات في المسالخ الرسمية "فيديو"
منذ 5 دقائق 1085
بالفيديو.. أصالة تضع عايض يوسف في موقف محرج قبل حفلهما الغنائي  
بالفيديو.. أصالة تضع عايض يوسف في موقف محرج قبل حفلهما الغنائي  
منذ 7 دقائق 186
شاهد.. لحظة القبض على عريس بحفل زفافه بسبب المخدرات 
شاهد.. لحظة القبض على عريس بحفل زفافه بسبب المخدرات 
منذ 22 دقيقة 344
أطعمة ومشروبات تسبب الإدمان والهلوسة
أطعمة ومشروبات تسبب الإدمان والهلوسة
منذ 34 دقيقة 1318
تفاصيل جلسة النصر مع المدرب البرازيلي "مينيز" بعد الهزيمة أمام الفيصلي
تفاصيل جلسة النصر مع المدرب البرازيلي "مينيز" بعد الهزيمة أمام الفيصلي
منذ 45 دقيقة 1461
بالفيديو.. الأمن العام يضبط المخالفين والمحتالين بختلف مناطق المملكة
بالفيديو.. الأمن العام يضبط المخالفين والمحتالين بختلف مناطق المملكة
منذ 48 دقيقة 1308
فيفي عبده تفاجئ جمهورها بوصلة رقص خلال حفل غنائي للفنان عمرو دياب
فيفي عبده تفاجئ جمهورها بوصلة رقص خلال حفل غنائي للفنان عمرو دياب
منذ 59 دقيقة 454
تعادل الفتح والفيحاء لأول مرة في دوري المحترفين
تعادل الفتح والفيحاء لأول مرة في دوري المحترفين
منذ ساعة 1377