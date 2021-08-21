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عبدالرزاق حمدالله: أحترم تعاقدي مع النصر ولن أساومه أبدًا

منذ 17 ساعة
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عبدالرزاق حمدالله: أحترم تعاقدي مع النصر ولن أساومه أبدًا

ماجد محمد (صدى):
رد مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله، على ما تم تداوله من تقارير عن مساومته لفريق النصر، مشيرًا إلى أن كل ما يتم تداوله "أكاذيب" وأنه يحترم تعاقده مع النصر.

وقال "حمدالله" في سلسة تغريدات له على تويتر: "سلام عليكم جماهير النصر العالمي الحقيقيين.. نظرًا لكثرة الكذب و الإفتراء من الصحفيين و الإعلاميين السييئين فأنا سأوضح لكم بعض النقاط".

وتابع: "أولاً أنا لاعب محترف و عندي عقد مع فريقي النصر و أحترمه و أحترم تعاقدي مع النادي، ثانيًا لم أساوم يوما فريقي و لن أساومه أبدا،فله فضل عليا كبير".

واستكمل: "ثالثًا أنا مستمر في نادي النصر مادام عقدي ساري مع فريقي، ورابعًا الحب الذي بيني و بين جماهيرالنصرالحقيقيين لن يُفرقه أي شخص لا من قريب ولا من بعيد".

واستكمل مهاجم النصر: "خامسًا غيابي عن المباراة الماضية كان قرارًا فنيًا و أنا أحترمه، وسادسًا مادمت حاملا قميص هذا الفريق العريق فأنا دائما أسعى جاهدا لإسعاد جماهيره العاشقة".

واختتم "حمدالله" كلامه قائلاً: "أنتظر كذب و إفتراء آخر من المهرجيين و السلام عليكم ورحمة الله".

وأنهت إدارة النصر أزمة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعد أن تم التفاهم بين الطرفين، حيث تم أبدت إدارة النصر تمسكها الكامل باللاعب حمدالله، فيما كان لدى اللاعب حمدالله بعض العتب ورغبته باللعب أساسيا.

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النصر
العالمي
جماهير النصر
⁠⁠⁠⁠⁠إدارة النصر
عبدالرزاق حمدالله

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2576
منذ ساعة
ما يحتاج يا محترم يا بكاية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
بلسم الروح
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مصايب ..
بلسم الروح
الحمدلله على السلامه والله يعوض عليك

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