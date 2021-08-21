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تحذير من خطر نقص حاد في مياه الشرب بـ "لبنان"

منذ 9 ساعات
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تحذير من خطر نقص حاد في مياه الشرب بـ "لبنان"

بيروت (صدى):

تواجه لبنان أزمة جديدة حيث أن أكثر من أربعة ملايين لبناني قد يواجهون نقصا حادا في المياه أو قد تنقطع المياه عنهم تماما خلال أيام، وذلك بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة وتدهور قيمة العملة بنسبة أكثر من 90%، فضلا عن أزمة البنزين، وانقطاع الدواء، وتعثر المستشفيات، أتى دور المياه.

وقالت هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف "أصبحت المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الصحية محرومة من المياه الصالحة للشرب بسبب نقص الكهرباء، مما يعرض الأرواح للخطر، وإذا أُجبر أربعة ملايين شخص على اللجوء إلى مصادر غير آمنة ومكلفة للحصول على المياه، فذلك سوف يعرض الصحة والنظافة العامة للخطر".

وأضافت "قد يشهد لبنان زيادة في الأمراض المنقولة عبر المياه، بالإضافة إلى زيادة في عدد حالات كوفيد-19"، وحثت على تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمة".

لبنان
اليونيسيف
مياه الشرب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16479
منذ ساعة
ما في مي .. فيه أبو زميرة

عسى الله يأخذ عمره مع التعيس عون في يوم واحد

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أبوخالد إبن سمومة
جعلني مثل النخل يالله لا اله إلا انت ياوالي الأمر انت قضّاي الحوايج ثم انت المستعان جعلني مثل النخل ما اجيب إلا تمر لجل...
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أحمد يحيى أحمد علوان
وأين ذهبت مباراة الشباب والاتفاق
زعيم اااسيا
ابو فهد وش قاعد تلخبط شكل الدعس كان موجعك ياقلبي الهلال مشرف الكوره السعوديه اذا عيونك وقلبك متلوث بالغباء عادي ياصاحبي هذا اوصاف سلوكي...

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