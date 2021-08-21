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هوندا تكشف مواصفات وأسعار سيارة Amaze الجديدة

منذ ساعة
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هوندا تكشف مواصفات وأسعار سيارة Amaze الجديدة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أزاحت شركة هوندا الستار عن سيارة Amaze الجديدة التي ستطرح بمواصفات عملية جدا وبأسعار منافسة.

وحصلت السيارة على مصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED، وزينت عناصرها الداخلية والخارجية بالكروم بطرقة مميزة وجذابة، وتحتوي قمرة هذه السيارة على صفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب، وجهزت المقاعد بأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها، أما قمرة القيادة فحصلت على نظام مولتيميديا متطور يمكن التحكم به عبر شاشة لمسية بمقاس 7 بوصات، يمكن لهذا النظام الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.

وتزود هوندا المركبة بأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة على الطرقات السريعة، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وتحتوي على محركات بنزين اقتصادية بسعة 1.2 ليتر بعزم 90 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر، ستعمل مع علب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بست سرعات، أما أسعارها فستبدأ من 15 ألف دولار.

شركة هوندا
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مواصفات
هوندا
سيارة Amaze

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16455
منذ ساعة
يا الله يا كريم ترزقني 5 منها مع رسوم النقل والتأمين إنك على كل شيء قدير

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