رجل يذبح زوجته ويخرج أحشائها لاعترافها بالحمل من شخص آخر

القاهرة (صدى):
تخلص زوج في مصر من زوجته بطريقة وحشية، بعدما اعترفت له بأنها حامل بطفل من شخص آخر.
وكان الرجل قد ذهب مع زوجته المجني عليها رفقة طفليهما لقضاء بعض الوقت داخل شاطئ، لينشب شجار بينهما، اعترفت فيه المجني عليها له قائلة، "اللي في بطني ده مش منك وأنا حامل من حد غيرك" ليقوم بخنقها.
وأتى الجاني بعد ذلك بسكين وقام بتفريغ أحشائها من أجل الانتقام منها، وعقب فراره من موقع الجريمة اتصل على السمسار من أجل وجود الأطفال بموقع الجريمة، وقام بتسليم نفسه للشرطة؛ حيث كشفت المعاينة أن الجثة بها جرح طولي بعرض البطن، وكذلك آثار خنق.