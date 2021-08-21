بدء تشغيل خط غاز الخفجي بطاقة 11 مليون قدم مكعبة

خالد الظفيري (صدى):
كشفت مصادر نفطية مسؤولة في دولة الكويت عن تشغيل خط التصدير الأول للغاز من منطقة عمليات الخفجي إلى البلاد، الذي جرى تدشينه قبل أسبوع، دخل الخدمة رسميًّا.
ويعمل خط الغاز حاليًّا بطاقة 11 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًّا و29 مليون قدم مكعبة من الغاز الحمضي و6 الاف برميل يوميًّا من المكثفات من خلال خط أنابيب متعدد المراحل قياس 12 بوصة وبطول 110 كيلومترات موزعة بين المناطق البرية والمنطقة البحرية إلى دولة الكويت.
وأضافت المصادر أن معدلات حرق الغاز ستصل إلى نسب متدنّية للغاية؛ وذلك بعد زيادة إنتاج حقل الخفجي ليتراوح يوميًّا بين 350 و400 ألف برميل لن يكون هناك أي أثر بيئي للانبعاثات الكربونية؛ حيث ستصل معدلات حرق الغاز إلى نسب متدنّية للغاية؛ بحسب صحيفة "الأنباء".