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بدء تشغيل خط غاز الخفجي بطاقة 11 مليون قدم مكعبة

منذ 40 دقيقة
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بدء تشغيل خط غاز الخفجي بطاقة 11 مليون قدم مكعبة

خالد الظفيري (صدى):
كشفت مصادر نفطية مسؤولة في دولة الكويت عن تشغيل خط التصدير الأول للغاز من منطقة عمليات الخفجي إلى البلاد، الذي جرى تدشينه قبل أسبوع، دخل الخدمة رسميًّا.

ويعمل خط الغاز حاليًّا بطاقة 11 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًّا و29 مليون قدم مكعبة من الغاز الحمضي و6 الاف برميل يوميًّا من المكثفات من خلال خط أنابيب متعدد المراحل قياس 12 بوصة وبطول 110 كيلومترات موزعة بين المناطق البرية والمنطقة البحرية إلى دولة الكويت.

وأضافت المصادر أن معدلات حرق الغاز ستصل إلى نسب متدنّية للغاية؛ وذلك بعد زيادة إنتاج حقل الخفجي ليتراوح يوميًّا بين 350 و400 ألف برميل لن يكون هناك أي أثر بيئي للانبعاثات الكربونية؛ حيث ستصل معدلات حرق الغاز إلى نسب متدنّية للغاية؛ بحسب صحيفة "الأنباء".

الكويت
برميل
خط غاز الخفجي
المنطقة البحرية
الغاز الحمضي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132555
منذ 11 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فيتز الخير يا حلااامه ...
د محمد ماجد بخش
خذ اسبرين معك في كل يوم يا سعادة المدير .. والله يعينك على تحقيق السلامة
ابو محمد 😎 ✍️
احرقوهم بحطبهم .. النظام لا زم يطاع ..
د محمد ماجد بخش
الوقت عامل النصر في كابول لطالبان وكل ما يجري في سياقه وسوف يتركزون في كابول ويتركون البقية للمقتسمين معها
د محمد ماجد بخش
لبنان لساتو عم يركص

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