نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

انتهاء أزمة حمدالله مع النصر

منذ 9 ساعات
4355
1
انتهاء أزمة حمدالله مع النصر

ماجد محمد (صدى):
أنهت إدارة النصر أزمة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعد أن تم التفاهم بين الطرفين، حيث تم أبدت إدارة النصر تمسكها الكامل باللاعب حمدالله، فيما كان لدى اللاعب حمدالله بعض العتب ورغبته باللعب أساسيا.

وأوضحت التقارير، أنه تم إفهامه أن هذا قرار فني ويجب عليه احترامه وهو ما تفهمه اللاعب حمدالله وأبدى استعداده التام للالتزام بقرارات المدرب الفنية، وسيكون حمدالله متواجداً في مباراة التعاون القادمة ويبقى قرار مشاركته في المباراة من عدمها بيد المدرب.

وناقشت إدارة النصر مع المدرب البرازيلي السيد مانو مينيز، أخطاء المدرب الفنية من وجهة نظرها التي حدثت في مباراة الفيصلي الماضية، وأهمها التشكيل الأساسي الذي بدأ به المباراة وطالبته بتصحيح أخطائه بدءاً من مباراة التعاون القادمة.

 

 

النصر
الفيصلي
دوري المحترفين
عبدالرزاق حمدالله
مانو مينيز

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1511
منذ ساعة
السياسة والرياضة وبزران الحارة كل ذلك عقلية واحدة حسب الحاجة..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فوق هام ...
waaaaw ... o my ... وادي السلكون
ابو فهد
قال زعيم اسياء وهو ٢٠ سنه يفحط واخرتها طرد منها وفضح الانديه السعوديه واخر نسخه راح لها بالترشيح ولهم وجه يتكلمووون على النصر العالمي
اهلاوي صريح
الله يرحمها ويغفر لها وعزاءنا لابوالوليد عظم اجركم واحسن الله عزاءكم وانا لله وانا اليه راجعون
ابوبراهيم
وش كان دورها وزارة التخطيط وش تخطط
د محمد ماجد بخش
التمر مذكور في صورة الرطب في سورة مريم " رطبا جنيّا ".. ما جديدك ؟؟؟؟!

أخر الأخبار

شمس الكويتية من داخل حوض الاستحمام: العلاقات تنتهي بالشعور مو البلوك (صورة)
شمس الكويتية من داخل حوض الاستحمام: العلاقات تنتهي بالشعور مو البلوك (صورة)
منذ 56 دقيقة 828
شاهد.. عروس هاربة تثير الجدل بين المتابعين
شاهد.. عروس هاربة تثير الجدل بين المتابعين
منذ ساعة 613
النمر يوضح تأثير المورينجا على القلب 
النمر يوضح تأثير المورينجا على القلب 
منذ ساعة 1630
التعادل الإيجابي يخيم على مباراة الشباب والاتفاق 
التعادل الإيجابي يخيم على مباراة الشباب والاتفاق 
منذ ساعة 1459
"بن زنان" للمغربي حمدالله:"علاقتك مع جمهور النصر يحكمها الملعب"
"بن زنان" للمغربي حمدالله:"علاقتك مع جمهور النصر يحكمها الملعب"
منذ ساعة 1279
المبتعث خالد المطيري: التطبيقات الخدمية في المملكة نالت إعجاب الطلبة الأمريكيين
المبتعث خالد المطيري: التطبيقات الخدمية في المملكة نالت إعجاب الطلبة الأمريكيين
منذ ساعة 1352
الأهلي يكشف عن حجم إصابة السومة ومدة غيابه عن الملاعب 
الأهلي يكشف عن حجم إصابة السومة ومدة غيابه عن الملاعب 
منذ ساعة 1575
بالفيديو.. ارتداء الشورت خادش للحياء ويعرض صاحبة للعقوبة
بالفيديو.. ارتداء الشورت خادش للحياء ويعرض صاحبة للعقوبة
منذ ساعة 1489
استشاري تغذية سريرية: يجب ذبح الحيوانات في المسالخ الرسمية "فيديو"
استشاري تغذية سريرية: يجب ذبح الحيوانات في المسالخ الرسمية "فيديو"
منذ ساعة 1327
بالفيديو.. أصالة تضع عايض يوسف في موقف محرج قبل حفلهما الغنائي  
بالفيديو.. أصالة تضع عايض يوسف في موقف محرج قبل حفلهما الغنائي  
منذ ساعة 827