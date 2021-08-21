انتهاء أزمة حمدالله مع النصر

ماجد محمد (صدى):
أنهت إدارة النصر أزمة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعد أن تم التفاهم بين الطرفين، حيث تم أبدت إدارة النصر تمسكها الكامل باللاعب حمدالله، فيما كان لدى اللاعب حمدالله بعض العتب ورغبته باللعب أساسيا.
وأوضحت التقارير، أنه تم إفهامه أن هذا قرار فني ويجب عليه احترامه وهو ما تفهمه اللاعب حمدالله وأبدى استعداده التام للالتزام بقرارات المدرب الفنية، وسيكون حمدالله متواجداً في مباراة التعاون القادمة ويبقى قرار مشاركته في المباراة من عدمها بيد المدرب.
وناقشت إدارة النصر مع المدرب البرازيلي السيد مانو مينيز، أخطاء المدرب الفنية من وجهة نظرها التي حدثت في مباراة الفيصلي الماضية، وأهمها التشكيل الأساسي الذي بدأ به المباراة وطالبته بتصحيح أخطائه بدءاً من مباراة التعاون القادمة.