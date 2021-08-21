بالفيديو.. محمد رمضان يثير الجدل بدخول المسرح بسيارة لامبورجيني

القاهرة (صدى):
اقتحم محمد رمضان مسرح حفله في الساحل الشمالي بمصر، بسيارته لامبورجيني المطلية بمياه الذهب، ما أثار دهشة الجمهور الذين استقبلوه بتصفيق و صراخ أشعل الحفل منذ اللحظة الأولى.
وظهر محمد رمضان بعدة إطلالات مثيرة للجدل، والتي تنوعت ما بين الأبيض والأسود والألوان، كما حرص على ارتداء نظارة باللون الأسود وسلسلة مطلة بالذهب في جميع فقراته على المسرح، بالإضافة إلى الراقصات اللاتي ارتدين بدل رقص باللون الأحمر مزودة بالترتر اللامع.
وحضر الحفل عدد غير مسبوق من الجمهور، وقدم "رمضان" خلال الحفل باقة من الأغاني ما بين الجديد والقديم من بينهم "ثابت ونمبر وان وهتولع" وغيرهم، بالإضافة إلى مشاركة جمهوره بالرقص والغناء أيضاً.