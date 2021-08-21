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تعامل غريب مع طفل على حدود المطار في افغانستان

منذ ساعة
821
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132555
منذ 16 دقيقة
مجرمون ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فيتز الخير يا حلااامه ...
د محمد ماجد بخش
خذ اسبرين معك في كل يوم يا سعادة المدير .. والله يعينك على تحقيق السلامة
ابو محمد 😎 ✍️
احرقوهم بحطبهم .. النظام لا زم يطاع ..
د محمد ماجد بخش
الوقت عامل النصر في كابول لطالبان وكل ما يجري في سياقه وسوف يتركزون في كابول ويتركون البقية للمقتسمين معها
د محمد ماجد بخش
لبنان لساتو عم يركص

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