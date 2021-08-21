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بالفيديو.. الفنانة نيرمين محسن تعلن ارتداء الحجاب

منذ ساعتين
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بالفيديو.. الفنانة نيرمين محسن تعلن ارتداء الحجاب

أميرة خالد (صدى):
أعلنت الفنانة نيرمين محسن، ارتداءها الحجاب، مؤكدة أن سبب اختفائها وابتعادها عن الأضواء هو انشغالها مؤخرًا بالتفكير باتخاذ هذا القرار.

وظهرت الفنانة نيرمين محسن خلال فيديو من داخل المسجد النبوي قالت خلاله أنها كانت حريصة على أن تتخذ هذا القرار المهم بحياتها بعيدًا عن كل البشر، مبينة أنه لم يشاركها أي شخص في اتخاذ قرار الحجاب، والوحيدة التي أخبرتها أنها قررت ارتداء الحجاب بشكل نهائي كانت والدتها.

وأضافت: "قبل أن أرجع إلى الرياض أحب أن أقول لكم من مسجد رسول الله إنني قررت أن اتحجب.. الله يجعله خيرًا لي في الدنيا والآخرة.. الله يغفر لنا ما مضى، ويتقبل منا كل الأعمال الحسنة في الماضي والحاضر".

وآثار قرار نيرمين محسن الجديد ترحيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعربت الغالبية عن دعمهم لها وإعجابهم بقرارها.

المسجد النبوي
ارتداء الحجاب
نيرمين محسن

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132555
منذ 18 دقيقة
طيب ممتاز ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فيتز الخير يا حلااامه ...
د محمد ماجد بخش
خذ اسبرين معك في كل يوم يا سعادة المدير .. والله يعينك على تحقيق السلامة
ابو محمد 😎 ✍️
احرقوهم بحطبهم .. النظام لا زم يطاع ..
د محمد ماجد بخش
الوقت عامل النصر في كابول لطالبان وكل ما يجري في سياقه وسوف يتركزون في كابول ويتركون البقية للمقتسمين معها
د محمد ماجد بخش
لبنان لساتو عم يركص

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