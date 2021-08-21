بالفيديو.. الفنانة نيرمين محسن تعلن ارتداء الحجاب

أميرة خالد (صدى):
أعلنت الفنانة نيرمين محسن، ارتداءها الحجاب، مؤكدة أن سبب اختفائها وابتعادها عن الأضواء هو انشغالها مؤخرًا بالتفكير باتخاذ هذا القرار.
وظهرت الفنانة نيرمين محسن خلال فيديو من داخل المسجد النبوي قالت خلاله أنها كانت حريصة على أن تتخذ هذا القرار المهم بحياتها بعيدًا عن كل البشر، مبينة أنه لم يشاركها أي شخص في اتخاذ قرار الحجاب، والوحيدة التي أخبرتها أنها قررت ارتداء الحجاب بشكل نهائي كانت والدتها.
وأضافت: "قبل أن أرجع إلى الرياض أحب أن أقول لكم من مسجد رسول الله إنني قررت أن اتحجب.. الله يجعله خيرًا لي في الدنيا والآخرة.. الله يغفر لنا ما مضى، ويتقبل منا كل الأعمال الحسنة في الماضي والحاضر".
وآثار قرار نيرمين محسن الجديد ترحيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعربت الغالبية عن دعمهم لها وإعجابهم بقرارها.