أحلام تبحث عن شاب تعرض للتنمر من أصدقاءه

أبو ظبي (صدى):
تفاعلت الفنانة أحلام مع مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر سخرية مجموعة من الشباب وتنمرهم على صديقهم، بسبب تواضع منزله الذي استقبلهم فيه بعدما أقام لهم مأدبة طعام.
وتعاطفت الفنانة الإماراتية مع المقطع المتداول معلنة رفضها السخرية منهم تجاه صديقهم بسبب مجلس الاستقبال البسيط والمتواضع الذي جمعهم، خاصة أنه قدم لهم واجب الضيافة.
ونشرت النجمة الاماراتية مقطع الفيديو عبر خاصية الستوريز بحسابها على انستغرام وعلقت على صورة الشاب قائلة: "أقسم بالله أن الرضا كنز لا يفنى وكفو من رباك أمي.. أمانة طلبتكم اللي عنده رقم وليدي هذا يرسله لي خاص أمانة".
وتناقل الفيديو بشكل واسع وتفاعل الجمهور مع مبادرة أحلام المميزة ولفتتها الإنسانية لدعم الشاب في مواجهة المتنمرين على بساطة حياته، ومحاولاتها لمساعدته ولو بكلمة.