علامات تكشف الإصابة بقرحة المعدة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تحدث قرحة المعدة عادةً نتيجة عدة أسباب تتنوع بين التوتر، وتناول الأطعمة الحارة، وبعض الأدوية والعدوى، حيث يشير الشعور الحارق في الجزء العلوي من البطن، خاصة بين الوجبات في الصباح الباكر أو بعد شرب عصير البرتقال أو القهوة أو الكحول أو تناول الأسبرين، الذي يزول بعد تناول مضادات الحموضة إلى احتمال وجود قرحة في المعدة.
ويكشف ظهور الدم أثناء استخدام المرحاض إلى معاناتك من نزيف داخلي، والذي قد يكون نتيجة للعديد من المسببات بما في ذلك البواسير، والشقوق الشرجية، ولكنه أيضًا يمكن أن يكون نتيجة معاناتك من قرحة في المعدة، بينما يحدث الانتفاخ عادة بعد الأكل بسبب زيادة إنتاج الغاز أو اضطرابات في حركة عضلات الجهاز الهضمي أو القرحة.
وتعد الحموضة المعوية هي مشكلة شائعة تحدث بسبب الارتداد الحمضي إلى المريء، وعادة ما تسبب ألمًا حارقًا في أسفل الصدر، ويمكن أن تكون من أعراض القرحة عند الإنسان، بينما يمكن أن يكون الغثيان المزمن أو القيء المتكرر نتيجة للمعاناة من قرحة في المعدة، ويمكن أن تؤدي القرحة إلى الشعور بالشبع المبكر حتى لو كنت قد أكلت كمية قليلة من الطعام، وهذا يعني أن هناك شيئًا يشغل معدتك بالفعل ويجب فحصها من قِبل أخصائي، فضلًا عن فقدان الوزن.