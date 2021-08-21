نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

علامات تكشف الإصابة بقرحة المعدة

منذ ساعتين
2047
2
علامات تكشف الإصابة بقرحة المعدة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تحدث قرحة المعدة عادةً نتيجة عدة أسباب تتنوع بين التوتر، وتناول الأطعمة الحارة، وبعض الأدوية والعدوى، حيث يشير الشعور الحارق في الجزء العلوي من البطن، خاصة بين الوجبات في الصباح الباكر أو بعد شرب عصير البرتقال أو القهوة أو الكحول أو تناول الأسبرين، الذي يزول بعد تناول مضادات الحموضة إلى احتمال وجود قرحة في المعدة.

ويكشف ظهور الدم أثناء استخدام المرحاض إلى معاناتك من نزيف داخلي، والذي قد يكون نتيجة للعديد من المسببات بما في ذلك البواسير، والشقوق الشرجية، ولكنه أيضًا يمكن أن يكون نتيجة معاناتك من قرحة في المعدة، بينما يحدث الانتفاخ عادة بعد الأكل بسبب زيادة إنتاج الغاز أو اضطرابات في حركة عضلات الجهاز الهضمي أو القرحة.

وتعد الحموضة المعوية هي مشكلة شائعة تحدث بسبب الارتداد الحمضي إلى المريء، وعادة ما تسبب ألمًا حارقًا في أسفل الصدر، ويمكن أن تكون من أعراض القرحة عند الإنسان، بينما يمكن أن يكون الغثيان المزمن أو القيء المتكرر نتيجة للمعاناة من قرحة في المعدة، ويمكن أن تؤدي القرحة إلى الشعور بالشبع المبكر حتى لو كنت قد أكلت كمية قليلة من الطعام، وهذا يعني أن هناك شيئًا يشغل معدتك بالفعل ويجب فحصها من قِبل أخصائي، فضلًا عن فقدان الوزن.

 

 

الجهاز الهضمي
علامات
قرحة المعدة

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82378
منذ ساعتين
الله يكفينا الشر
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14020
منذ ساعة
الله يكفينا شرها وشر أسبابها،ونتائج أعراضها..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فيتز الخير يا حلااامه ...
د محمد ماجد بخش
خذ اسبرين معك في كل يوم يا سعادة المدير .. والله يعينك على تحقيق السلامة
ابو محمد 😎 ✍️
احرقوهم بحطبهم .. النظام لا زم يطاع ..
د محمد ماجد بخش
الوقت عامل النصر في كابول لطالبان وكل ما يجري في سياقه وسوف يتركزون في كابول ويتركون البقية للمقتسمين معها
د محمد ماجد بخش
لبنان لساتو عم يركص

أخر الأخبار

رجل يذبح زوجته ويخرج أحشائها لاعترافها بالحمل من شخص آخر
رجل يذبح زوجته ويخرج أحشائها لاعترافها بالحمل من شخص آخر
منذ 29 دقيقة 506
بدء تشغيل خط غاز الخفجي بطاقة 11 مليون قدم مكعبة
بدء تشغيل خط غاز الخفجي بطاقة 11 مليون قدم مكعبة
منذ 39 دقيقة 1628
بالفيديو.. تعليم جازان: المدارس ستُجهز بغرف عزل لتفادي انتشار العدوى حال ظهور إصابات
بالفيديو.. تعليم جازان: المدارس ستُجهز بغرف عزل لتفادي انتشار العدوى حال ظهور إصابات
منذ 44 دقيقة 1625
انتهاء أزمة حمدالله مع النصر
انتهاء أزمة حمدالله مع النصر
منذ 48 دقيقة 2069
شقيق الرئيس الأفغاني يعلن مبايعته لـ "طالبان"
شقيق الرئيس الأفغاني يعلن مبايعته لـ "طالبان"
منذ 54 دقيقة 1793
الأخضر يتأهل إلى نهائي بطولة العالم بنيروبي
الأخضر يتأهل إلى نهائي بطولة العالم بنيروبي
منذ 59 دقيقة 1606
بالفيديو.. محمد رمضان يثير الجدل بدخول المسرح بسيارة لامبورجيني
بالفيديو.. محمد رمضان يثير الجدل بدخول المسرح بسيارة لامبورجيني
منذ ساعة 877
رجل مخمور يحاول الانتقام من اصحابه
رجل مخمور يحاول الانتقام من اصحابه
منذ ساعة 764
تعامل غريب مع طفل على حدود المطار في افغانستان
تعامل غريب مع طفل على حدود المطار في افغانستان
منذ ساعة 817
خل التصوير ينفعك
خل التصوير ينفعك
منذ ساعة 794