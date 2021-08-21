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نهاية مؤلمة لبائع موز
منذ ساعتين
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التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14020
منذ ساعة
كاد أن يكون فعل ماضي مبني على دفع الموووووز الضاهر على آخره.
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