بالصور.. السيارات الأرخص في المملكة لعام 2021

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف تقرير عن أرخص 5 سيارات داخل السوق لـ موديلات 2021، ضمن باقة الـ 50 ألف ريال، ومنها سيارة هيونداي جراند I10 موديل 2021 التي جاءت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، قادر على انتاج قوة 83 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 114 نيوتن/متر.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 155 كم/ساعة، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 15.4 ثانية، ويبلغ سعر السيارة 54 الف ريال، فضلًا عن ميتسوبيشي Spacestar موديل 2021، وهي بنسبة طول بلغت 3795 مم، و بعرض يقدر بـ 1665 مم.
وزودت بمحرك 3 سليندر بسعة 1200 سي سي، يستطيع أنت ينتج قوة قدرها 78 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 106 نيوتن/متر، مع ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 173 كم/ساعة بسعر يتراوح بين 37.400 ريال و 40.453 ريال.
وحصلت هوندا سيتي موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 119 حصان، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بسرعة قصوى تصل لـ 190 كيلومتر في الساعة، و بهذه الإمكانيات تنطلق من 0 لـ 100 كم في غضون 11.5 ثانية بسعر يبدأ من 55.200 ريال حتى 72.220 ريال.
أما السيارة BYD F3 موديل 2021 جاءت بمحرك 4 سليندر، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 110 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر، و بتلك الإمكانيات تتسارع السيارة من وضع السكون حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال 11 ثانية، مع سرعة قصوى تقدر بـ 170 كيلومتر في الساعة، وبسعر بين 44.275 ريال و 49.450 ريال.
وتشمل السيارة رينو داستر موديل 2021، محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة قدرها 135 حصان، و 195 نيوتن/متر، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 178 كم/ساعة، و قوة تسارع من وضع الثبات 0 حتى 100 كم/ساعة في غضون 11.5 ثانية، بسعر 59.290 ريال.