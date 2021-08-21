النصر يقرر الاستغناء عن 3 نجوم دفعة واحدة

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن نادي النصر يقترب من الاستغناء عن 3 نجوم جدد خلال الميركاتو الصيفي الحالي .
وأوضحت المصادر أن نادي الطائي تقدم بعرض رسمي إلى النصر، لاستعارة الثنائي مختار علي ومحمد مران، وطلب الفيحاء من الإدارة النصراوية، التعاقد مع صالح آل عباس، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بحسب الرياضية .
وأضافت المصادر أن مسؤولي النصر، رحبوا بالاستغناء عن مختار وآل عباس، في الصيف الحالي.
ويعمل النصر على تجديد عقد مختار علي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، قبل الموافقة على إعارته إلى الطائي، أما فيما يتعلق بالمهاجم الشاب محمد مران، طلبت الإدارة النصراوية، وقتًا من الطائي، حتى معرفة مصير عبدالفتاح آدم.
وفي حال قرر الجهاز الفني للنصر، بقيادة مانو مينيز، الإبقاء على المهاجم آدم، في الموسم الحالي، ستتم الموافقة على إعارة مران، إلى الطائي، أما إذا تم الاستغناء عن عبدالفتاح آدم، في الصيف الحالي، فلن يتم التخلي بأي شكل من الأشكال عن مران، وسيستمر مع الفريق.