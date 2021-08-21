نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

النصر يقرر الاستغناء عن 3 نجوم دفعة واحدة

منذ ساعة
2759
1
النصر يقرر الاستغناء عن 3 نجوم دفعة واحدة

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن نادي النصر يقترب من الاستغناء عن 3 نجوم جدد خلال الميركاتو الصيفي الحالي .

وأوضحت المصادر أن نادي الطائي تقدم بعرض رسمي إلى النصر، لاستعارة الثنائي مختار علي ومحمد مران، وطلب الفيحاء من الإدارة النصراوية، التعاقد مع صالح آل عباس، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بحسب الرياضية .

وأضافت المصادر أن مسؤولي النصر، رحبوا بالاستغناء عن مختار وآل عباس، في الصيف الحالي.

ويعمل النصر على تجديد عقد مختار علي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، قبل الموافقة على إعارته إلى الطائي، أما فيما يتعلق بالمهاجم الشاب محمد مران، طلبت الإدارة النصراوية، وقتًا من الطائي، حتى معرفة مصير عبدالفتاح آدم.

وفي حال قرر الجهاز الفني للنصر، بقيادة مانو مينيز، الإبقاء على المهاجم آدم، في الموسم الحالي، ستتم الموافقة على إعارة مران، إلى الطائي، أما إذا تم الاستغناء عن عبدالفتاح آدم، في الصيف الحالي، فلن يتم التخلي بأي شكل من الأشكال عن مران، وسيستمر مع الفريق.

نادي النصر
النصر
الفيحاء
الميركاتو الصيفي
مختار علي

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2573
منذ 40 دقيقة
ابو خرقة،، الآسيوية صعبة قوية،،،

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يشفي كل مريض
عبدالهادي
اللة يبارك لة فية,, مطلوب اللي يقدر يشتري يعمل مثلة لان هذا يحرك الإقتصاد. افضل من غني ويركب في الطائرة درجة اقتصادية يزاحم الفقراء.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكفينا الشر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سلط الله عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما يستاهلون الضيافه دامهم نذلا

أخر الأخبار

بالفيديو.. الفنانة نيرمين محسن تعلن ارتداء الحجاب
بالفيديو.. الفنانة نيرمين محسن تعلن ارتداء الحجاب
منذ 9 دقائق 450
"الداخلية" تضبط 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
"الداخلية" تضبط 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
منذ 33 دقيقة 1667
بالفيديو.. عبدالله الخضيري: موعد دخول "نجم سهيل" 23 أغسطس
بالفيديو.. عبدالله الخضيري: موعد دخول "نجم سهيل" 23 أغسطس
منذ 39 دقيقة 1745
مقاتلو "طالبان" يظهرون بملابس "الكوماندوز" الأمريكية
مقاتلو "طالبان" يظهرون بملابس "الكوماندوز" الأمريكية
منذ 44 دقيقة 1757
أحلام تبحث عن شاب تعرض للتنمر من أصدقاءه
أحلام تبحث عن شاب تعرض للتنمر من أصدقاءه
منذ 48 دقيقة 946
علامات تكشف الإصابة بقرحة المعدة
علامات تكشف الإصابة بقرحة المعدة
منذ 53 دقيقة 1658
النصر يقرر الاستغناء عن 3 نجوم دفعة واحدة
النصر يقرر الاستغناء عن 3 نجوم دفعة واحدة
منذ ساعة 2759
اغرب قيادة من سيدة على طريق سريع
اغرب قيادة من سيدة على طريق سريع
منذ ساعة 658
ليته يفك الناس شره
ليته يفك الناس شره
منذ ساعة 740
كاميرا مراقبة توثق حادث مروع بعد فقدان السيطرة
كاميرا مراقبة توثق حادث مروع بعد فقدان السيطرة
منذ ساعة 709