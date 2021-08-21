ضبط 18 شخصًا يهددون فتيات بفضحهن ونشر صورهن

بغداد (صدى):
تمكنت الأجهزة الأمنية بالعراق، من القبض على 18 شخصا بتهمة الابتزاز الإلكتروني، بعد تهديدهم لمجموعة من النساء بنشر صورهن في حال عدم الحصول على مبالغ مالية منهن.
ووردت شكاوى من مجموعة فتيات، لتدفع الجهات الأمنية لنصب كمائن محكمة وفق مذكرات قضائية أسهمت في ايقاع 6 أشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني في محافظة كربلاء، فضلًا عن إلقاء القبض على 12 مبتزا إلكترونيا يهددون النساء بنشر صورهن في حال عدم الحصول على مبالغ مالية منهن.
وتعلن وزارة الداخلية العراقية بشكل يومي تقريبا عن الإيقاع بأشخاص يقومون بالابتزاز الإلكتروني، وكذلك إنقاذ ضحايا ابتزاز من دفع مبالغ مالية، لكن مع ذلك لا تزال عمليات الابتزاز منتشرة بشكل ملحوظ في العراق.