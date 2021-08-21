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الأمهات الأكبر سناً يستطعن تربية أطفالهن بشكل أفضل

منذ يوم
2008
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الأمهات الأكبر سناً يستطعن تربية أطفالهن بشكل أفضل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكدت الدراسات، أن الحمل في وقت لاحق من الحياة له فوائد عديدة، من بينها أن الأمهات الأكبر سناً يربين أطفالهن بشكل أفضل.

وأوضحت دراسة أجريت في كلية إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية بجامعة آرهوس في الدنمارك، تم الكشف عن أن الأطفال المولودين لنساء في سن 35 عاماً يتميزون بصفات إيجابية أكثر، فالأمهات الأكبر سناً لسن صارمات، ولا يفرضن أي تأديب جسدي أو لفظي على أطفالهن عندما تتراوح أعمارهم بين 7 و 11 عاماً.

ونتيجة لذلك، يظهر الأطفال في هذه الفئة العمرية صعوبات سلوكية واجتماعية وعاطفية أقل، بينما الأمهات الأكبر سناً لديهن علاقة أفضل وأكثر استقراراً مع أطفالهن، حتى أنهن يعطين المزيد من الاهتمام لتعليمهم، كما أن مستوى نضج النساء الأكبر سناً يسهل عليهن التغلب على التوتر أثناء الحمل والحفاظ على موقف إيجابي أثناء تربية أطفالهن.

وتصبح النساء أفضل في التعامل مع التحديات العاطفية والعقلية، لذا فهن يتعاملن مع أي موقف ويوجهن أطفالهن بطريقة أفضل، ويوفرن لهم بيئة نفسية اجتماعية إيجابية تساعدهم على التفاؤل في الحياة.

الأطفال
الأمهات
الحمل

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82413
منذ ساعة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو وليد
مع اول ريال يخصمونه -- بتشتغل نفسيه العنز على الخرقه -- واحتمال ياكلها
ابو وليد
انصار فريق ابو خرقه مستحيل يصدقون لانهم متعودين على البكش
ابو مشعل
لانه في مجلس الشورى والراتب عالي والمخصصات عاليه اكيد بيتفلسف على المواطن الضعيف
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياحرام وانا زارعه عندي 2 صبار طبيعيه ولا أحد التفتفيها صحيح جيل تقليد ولا يعرف الأصلي لنا الله يتجيل الاصاله 😭😭😭😭 ـــــــــــــــــــ هههههههههههه على...

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