الأمهات الأكبر سناً يستطعن تربية أطفالهن بشكل أفضل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكدت الدراسات، أن الحمل في وقت لاحق من الحياة له فوائد عديدة، من بينها أن الأمهات الأكبر سناً يربين أطفالهن بشكل أفضل.
وأوضحت دراسة أجريت في كلية إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية بجامعة آرهوس في الدنمارك، تم الكشف عن أن الأطفال المولودين لنساء في سن 35 عاماً يتميزون بصفات إيجابية أكثر، فالأمهات الأكبر سناً لسن صارمات، ولا يفرضن أي تأديب جسدي أو لفظي على أطفالهن عندما تتراوح أعمارهم بين 7 و 11 عاماً.
ونتيجة لذلك، يظهر الأطفال في هذه الفئة العمرية صعوبات سلوكية واجتماعية وعاطفية أقل، بينما الأمهات الأكبر سناً لديهن علاقة أفضل وأكثر استقراراً مع أطفالهن، حتى أنهن يعطين المزيد من الاهتمام لتعليمهم، كما أن مستوى نضج النساء الأكبر سناً يسهل عليهن التغلب على التوتر أثناء الحمل والحفاظ على موقف إيجابي أثناء تربية أطفالهن.
وتصبح النساء أفضل في التعامل مع التحديات العاطفية والعقلية، لذا فهن يتعاملن مع أي موقف ويوجهن أطفالهن بطريقة أفضل، ويوفرن لهم بيئة نفسية اجتماعية إيجابية تساعدهم على التفاؤل في الحياة.