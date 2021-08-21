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أم تفارق الحياة وتلحق بابنتها فى جنازة واحدة

منذ 6 ساعات
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أم تفارق الحياة وتلحق بابنتها فى جنازة واحدة

القاهرة (صدى):
شهدت محافظة سوهاج المصرية واقعة مأساوية، حيث فارقت أم الحياة فور رؤيتها لجثمان ابنتها التي توفيت نتيجة إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، حيث لم تتحمل الأم الصدمة وماتت في الحال وستدفن مع ابنتها في توقيت واحد.

كانت الطالبة رفيدة عادل التي كانت تدرس في كلية العلاج الطبيعي بجامعة ابن سينا بالعاصمة السودانية الخرطوم، توفيت وعندما وصلت جثمانها إلى القاهرة، طلبت الأم رؤية ابنتها للمرة الأخيرة، وعندما شاهدتها ماتت على الفور من شدة الصدمة التي لم تتحملها.

وأكد زملاء الطالبة الراحلة، إن جثماني الأم وابنتها سيدفنا في وقت واحد سوياً.

كما ساهم طلاب مصر بالخرطوم في عودة جثمان زميلتهم وقاموا بجمع تبرعات فيما بينهم لعمل صدقة جارية على روحها وحفر بئر مياه جوفية في المناطق التي تعاني من مشكلات بالمياه في السوادن.

جنازة
السودان
سوهاج
هبوط حاد في الدورة الدموية

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 215
منذ 6 ساعات
لاحول ولاقوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132561
منذ 6 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. الله يرحمهما ان كانت مسلمتين ، ويحسن عزاء من فقدهما .. آمين ..
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8451
منذ ساعة
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله

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