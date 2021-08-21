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طرنا من ظهور الركايب للآفاق.. صورة قديمة أكثر من رائعة
منذ ساعتين
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132546
منذ 57 دقيقة
قال الذي قال // بعيرك قديمك نديمك لو الحديد اغناك ..
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14015
منذ 27 دقيقة
قصيدة شهيرة لــ نزال بن رشيد المعصب،،
يا ذلولي وإن نزرتك سامحينـي
وإدمحي لي زلتي ممـا جرالـي
قاعدٍ عند أهل الدرب إشهرينـي
واعذاب اللـي يعـدون الليالـي
الشهر عندي يجي مثل السنيني
وإن مضى يومٍ يروح بنص حالي
سعد عيني يوم قالوا مرخصيني
وإنتويت اللي عن الشقة شمالي
ترك اللي ما بهم دنيـاً ودينـي
عن مرافقهم يشومون الرجالـي
أجتهد بالطيب عنـد الطيبينـي
والردي سمّحت نفسه بالريالـي..
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أحدث التعليقات
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يشفي كل مريض
عبدالهادي
اللة يبارك لة فية,, مطلوب اللي يقدر يشتري يعمل مثلة لان هذا يحرك الإقتصاد. افضل من غني ويركب في الطائرة درجة اقتصادية يزاحم الفقراء.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكفينا الشر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سلط الله عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما يستاهلون الضيافه دامهم نذلا
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