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بالفيديو.. جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله

بيروت (صدى):
ظهر الفنان جورج وسوف في حفل زفاف نجله الأصغر جورج جونيور الذي دخل القفص الذهبي مع خطيبته ايلينا سركيس، وذلك خلال حفل ضخم أقيم في لبنان، وحضره حشد من النجوم أبرزهم زياد برجي، الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان.

وكشف مقطع فيديو، عن جورج وسوف خلال الحفل وهو يجلس إلى جانب والدة أولاده شاليمار؛ إذ بدا ظاهرا المحبة التي تجمع بين أفراد الأسرة، فيما حرص العريس جورج جونيور على تقبيل والديه أكثر من مرة كمحاولة منه لشكرهما على كل ما قدماه له في حياته.

وكان وديع الابن الأكبر للفنان يتواجد في أغلب الوقت إلى جانب والده للوقوف على طلباته والاهتمام به في حال احتاج لأي مساعدة، فضلًا عن محاولته مشاركته عروس ابنه الرقص وهو جالس على الكرسي في مكانه، كما ظهر وهو يؤدي أغنية مع زياد برجي.

جورج وسوف
حفل زفاف
فن ومشاهير

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16447
منذ 11 دقيقة
لبنان لساتو عم يركص

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فيتز الخير يا حلااامه ...
د محمد ماجد بخش
خذ اسبرين معك في كل يوم يا سعادة المدير .. والله يعينك على تحقيق السلامة
ابو محمد 😎 ✍️
احرقوهم بحطبهم .. النظام لا زم يطاع ..
د محمد ماجد بخش
الوقت عامل النصر في كابول لطالبان وكل ما يجري في سياقه وسوف يتركزون في كابول ويتركون البقية للمقتسمين معها
د محمد ماجد بخش
لبنان لساتو عم يركص

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