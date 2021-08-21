بالفيديو.. جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله

بيروت (صدى):
ظهر الفنان جورج وسوف في حفل زفاف نجله الأصغر جورج جونيور الذي دخل القفص الذهبي مع خطيبته ايلينا سركيس، وذلك خلال حفل ضخم أقيم في لبنان، وحضره حشد من النجوم أبرزهم زياد برجي، الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان.
وكشف مقطع فيديو، عن جورج وسوف خلال الحفل وهو يجلس إلى جانب والدة أولاده شاليمار؛ إذ بدا ظاهرا المحبة التي تجمع بين أفراد الأسرة، فيما حرص العريس جورج جونيور على تقبيل والديه أكثر من مرة كمحاولة منه لشكرهما على كل ما قدماه له في حياته.
وكان وديع الابن الأكبر للفنان يتواجد في أغلب الوقت إلى جانب والده للوقوف على طلباته والاهتمام به في حال احتاج لأي مساعدة، فضلًا عن محاولته مشاركته عروس ابنه الرقص وهو جالس على الكرسي في مكانه، كما ظهر وهو يؤدي أغنية مع زياد برجي.