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زوج الهاربة رهف يكتشف أن ابنته ليست منه بعد إجراء تحليل DNA

منذ 3 ساعات
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زوج الهاربة رهف يكتشف أن ابنته ليست منه بعد إجراء تحليل DNA

واشنطن (صدى):
أكد الكونغولي لوفولو راندي، زوج، الفتاة الهاربة رهف القنون إن فحص الحمض النووي DNA أظهر أن ابنتهما ريتا، ليست من صلبه

وقال راندي في رسالة دونها عبر خاصية القصص على موقع "إنستغرام": "دائما ما رغبت بأن أعمل فحص DNA، لكن أحببت ابنتي كثيرا، كنت خائفا من خسارتها، لكن أمها كررت أنها لا تريد ابنتها والآن أفهم لماذا لا تريدها، لأنها تعلم أن الفحص سيخبرني أن ريتا ليست ابنتي وإنني سأتركها لهذا السبب لم ترد مني أن أجري الفحص. وبعدما أنهيت علاقتي معها بسبب كذبها أرادت مني أن أرعى ريتا بينما تذهب للحفلات وتعرف رجال آخرين كعادتها".

وأضاف: "كان لدي فضول كبير لإجراء الفحص ففعلت ذلك ووجدت أنها ليست ابنتي. أرسلت لرهف وأخبرتها عن الفحص فقالت إنها سعيدة إنني لست الوالد وإن ريتا ستكون بحال أفضل مع أب آخر غيري، لقد مرت أسابيع منذ أن أخبرتني رهف أنها تعرف والد ريتا الحقيقي، ريتا لم تعد تعيش معي بعد الآن، أفتقدها كثيرا. أنا فقط أدعو الله أن يراقبها ويحميها، سأضل أناضل من أجل حضانتها".

جاء ذلك بعدما تدخلت الشرطة الكندية، في مطلع يونيو الماضي، مع تصاعد الخلاف بين القنون وزوجها الكونغولي الذي أبلغ السلطات بشأن اختفاء ابنته على يد والدتها رهف.

رهف القنون
الكونغولي لوفولو راندي
فحص DNA

التعليقات

ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 205
منذ ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يسترنا ويستر بنات المسلمين
هذي جلبت العار لأهلها اسأل الله بأن يعينهم على بلواهم
ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 205
منذ ساعتين
سوف يأتي اليوم الذي تدفع فيه ثمن هذا التمرد على أهلها وتعرف بأنها أصبحت سلعه رخيصه استخدمها البعض وما أن تنتهي حاجته حتى يرمي بها في أقرب مزبله
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132546
منذ ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. حياة الضياع لارجوع منها ، بل تمادي باالضياع ..
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 203
منذ ساعة
الحريه الزائفه والديمقراطية المغلفه هذا هو النتاج وشهد شاهد من اهلها الهروب للصياعه وما اقول الا الله يعين اهلها وكل اقاربها حسبنا الله ونعم الوكيل

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يشفي كل مريض
عبدالهادي
اللة يبارك لة فية,, مطلوب اللي يقدر يشتري يعمل مثلة لان هذا يحرك الإقتصاد. افضل من غني ويركب في الطائرة درجة اقتصادية يزاحم الفقراء.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكفينا الشر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سلط الله عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما يستاهلون الضيافه دامهم نذلا

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