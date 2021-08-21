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إنتاج وتطوير نظام طائرة بدون طيار "SKY GUARD" بالمملكة

منذ ساعتين
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إنتاج وتطوير نظام طائرة بدون طيار "SKY GUARD" بالمملكة

علي القحطاني (صدى):
أقدمت شركة الإلكترونيات المتقدمة ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية على توقيع اتفاقية للمشاركة في إنتاج وتطوير وتحديث نظام طائرة بدون طيار (SKY GUARD)، وهي طائرة تكتيكية متعددة المهام، قادرة على تنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع، ويتم الإقلاع والهبوط بشكل آلي، والتحكم من خلال غرفة عمليات وغرفة اتصال متحركة.

ونجحت أن الطائرة بدون طيار، التي تم تصميمها وتصنيعها في الأصل من قِبل مركز الأبحاث، في اجتياز الاختبارات والتجارب بنجاح لتأهيل أنظمتها الفرعية في ظروف بيئية مختلفة، وتم إجراء اختبارات الطيران أيضًا لتقييم متطلبات التصميم.

وصُممت الطائرة للعمليات التكتيكية لدعم القوات البرية والجوية والبحرية، مع قدرات عالية لتحديد الهوية والتتبع لمساعدتها على تدمير الأهداف، ويمكن للطائرة (SKY GUARD) أن تطير على ارتفاع 18 ألف قدم كحد أقصى، وهي مزودة بكاميرات عالية الدقة، إضافة إلى أنظمة حربية إلكترونية.

 

المملكة
طائرة
SKY GUARD

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132546
منذ ساعتين
الحمد لله ، الله ينفع بها ولا يتكلنا عليهاا ..

.. مثل هاالاخبار تفرح الفلب وتفتح النفس شوي ..
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 203
منذ ساعتين
يالله يارب طالبك يكون اول هدف راس الفتنه عبدالملك اسم على غير مسمى هو الاول وتثلح صدورنا فيه عبد راس فتنة ايران الله ينتقم منهم كلهم

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يشفي كل مريض
عبدالهادي
اللة يبارك لة فية,, مطلوب اللي يقدر يشتري يعمل مثلة لان هذا يحرك الإقتصاد. افضل من غني ويركب في الطائرة درجة اقتصادية يزاحم الفقراء.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكفينا الشر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سلط الله عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما يستاهلون الضيافه دامهم نذلا

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