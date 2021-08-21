إنتاج وتطوير نظام طائرة بدون طيار "SKY GUARD" بالمملكة

علي القحطاني (صدى):
أقدمت شركة الإلكترونيات المتقدمة ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية على توقيع اتفاقية للمشاركة في إنتاج وتطوير وتحديث نظام طائرة بدون طيار (SKY GUARD)، وهي طائرة تكتيكية متعددة المهام، قادرة على تنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع، ويتم الإقلاع والهبوط بشكل آلي، والتحكم من خلال غرفة عمليات وغرفة اتصال متحركة.
ونجحت أن الطائرة بدون طيار، التي تم تصميمها وتصنيعها في الأصل من قِبل مركز الأبحاث، في اجتياز الاختبارات والتجارب بنجاح لتأهيل أنظمتها الفرعية في ظروف بيئية مختلفة، وتم إجراء اختبارات الطيران أيضًا لتقييم متطلبات التصميم.
وصُممت الطائرة للعمليات التكتيكية لدعم القوات البرية والجوية والبحرية، مع قدرات عالية لتحديد الهوية والتتبع لمساعدتها على تدمير الأهداف، ويمكن للطائرة (SKY GUARD) أن تطير على ارتفاع 18 ألف قدم كحد أقصى، وهي مزودة بكاميرات عالية الدقة، إضافة إلى أنظمة حربية إلكترونية.