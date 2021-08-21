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الحقيل: ضوابط تحليل أسواق العقار ترفع كفاءة القطاع وتشجع الاستثمار

منذ ساعة
1644
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الحقيل: ضوابط تحليل أسواق العقار ترفع كفاءة القطاع وتشجع الاستثمار

الرياض (صدى):
قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن ضوابط تحليل أسواق العقار، التي اعتمدتها الهيئة العامة للعقار، تسهم في رفع كفاءة القطاع وحوكمته.

وأضاف الحقيل أن الضوابط تشجع الاستثمار في القطاع من خلال ضبط معلوماته وبياناته وتعزيز دقّتها والحدّ من مغالطاتها، بما يعزّز موثوقية التعاملات العقارية ويحقّق شفافيتها.

وفي وقت سابق، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار " ضوابط تحليل أسواق العقار" لتعزيز هدف الهيئة في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وتضمنت الضوابط التزام محلل السوق العقاري بالموضوعية والحياد، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير متوافقة مع المعطيات والمبررات العقارية التي يؤخذ بها عند تحليل السوق العقاري، وبذل العناية اللازمة، والمعرفة النافية للجهالة، والأمانة، والحرص، والإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل، كما تضمنت أنه يحظر إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، وإحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير، كما يحظر انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

الاستثمار
ماجد الحقيل
ضوابط تحليل أسواق العقار

التعليقات

كوووووك
كوووووك عدد التعليقات : 1
منذ 20 دقيقة
كلما اشوف وجهك يجيني الاحباط والالم في قلبي كمواطن ماراح احصل على سكن مجاني في حياتي حسبنا الله فيك ونعم الوكيل صاحب الفكر والتفكير

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أحدث التعليقات

ابو علي
والله ان الخبث والخبائث أشرف وانظف من ذا العفن وجهه تقول مقفاه الله ينظف الأرض من هذا الخبيث وأعوانه
ابوبدر
سياسة الرفع قبل الدفع والله السلع التجارية ينضاف عليها سلع بشرية رخيصة
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، الله ينفع بها ولا يتكلنا عليهاا .. .. مثل هاالاخبار تفرح الفلب وتفتح النفس شوي ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو علي
سوف يأتي اليوم الذي تدفع فيه ثمن هذا التمرد على أهلها وتعرف بأنها أصبحت سلعه رخيصه استخدمها البعض وما أن تنتهي حاجته حتى يرمي...

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