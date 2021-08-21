أفضل طريقة لتنظيف الجنوط الألومنيوم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعد الجنوط الألومنيوم من أهم العوامل التي تساعد على إبراز جمال وجاذبية السيارة، فيما هي أكثر عُرضة لاتساخات الطريق وغبار المكابح، مما يتسبب في سرعة فقدها لبريقها؛ حيث نصحت الهيئة الألمانية للفحص الفني قائدي السيارات بضرورة تنظيف وغسل الجنوط بشكل دوري، وعدم إهمال العناية بها.
وأكدت الهيئة أن ترك الجنوط متسخة لفترة طويلة له آثار سلبية عديدة، منها صعوبة تنظيفها واحتمال تعرضها للخدوش أثناء إزالة الاوساخ منها، بالإضافة إلى فقدان الطبقة الخارجية اللامعة لها.
وأوضحت أنه عند تنظيف الجنوط يجب: استخدام أجهزة الغسل ذات الفوهات المستديرة في حال غسل الجنوط في مراكز غسل السيارات، في حال قيام قائد السيارة بغسلها، يجب عليه غسلها بلطف باستخدام إسفنجة ناعمة وماء فقط، كما يمكن استخدام مواد التنظيف المخصصة للجنوط إذا كانت متسخة بشدة.
ويجب عدم استخدام المواد والسوائل الكيميائية التي يتم تنظيف الأجهزة المنزلية بها مثل منظفات الأفران ومعجون الأسنان، لأنها تتسبب في فقدان طبقة اللمعان في الجنوط، فضلًا عن ضرورة ارتداء القفازات عند استخدام المنظفات الحمضية، وعدم تنفس أبخرة الرذاذ لخطره الشديد على الجهاز التنفسي.
وأشارت الهيئة، إلى أن يجب استخدام المواد التي لا تتسبب في خدش أو جرح الجنوط، مع مراعاة التنظيف في اتجاه واحد وتجنب الحركات الدائرية عند المسح، بينما يمكن استخدام فرشاة عادية أو فرشاة أسنان لتنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها.