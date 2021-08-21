ترامب يطالب بايدن بالاعتذار عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

واشنطن (صدى):
طالب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، الرئيس الحالي، جو بايدن، الاعتذار أمام الأمريكيين عن طريقة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
وقال دونالد ترامب: "على جو بايدن أن يعتذر أمام أمريكا عن سماحه بانسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد قبل مغادرة المدنيين، وكذلك عن أنه سمح بوقوع المعدات العسكرية بقيمة 85 مليار دولار في أيدي طالبان".
وأوضح ترامب أنه لو جرى هذا الأمر في ظل إدارته لما أصبح انسحاب القوات الأمريكية بمثابة كارثة، لافتًا إلى إن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بقيادة بايدن أصبح "أكبر إهانة بالنسبة للولايات المتحدة"، مضيفًا: "سيؤثر ذلك على علاقاتنا (الدولية) خلال سنوات وعشرات من السنوات".