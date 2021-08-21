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ترامب يطالب بايدن بالاعتذار عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

منذ ساعتين
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ترامب يطالب بايدن بالاعتذار عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

واشنطن (صدى):
طالب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، الرئيس الحالي، جو بايدن، الاعتذار أمام الأمريكيين عن طريقة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال دونالد ترامب: "على جو بايدن أن يعتذر أمام أمريكا عن سماحه بانسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد قبل مغادرة المدنيين، وكذلك عن أنه سمح بوقوع المعدات العسكرية بقيمة 85 مليار دولار في أيدي طالبان".

وأوضح ترامب أنه لو جرى هذا الأمر في ظل إدارته لما أصبح انسحاب القوات الأمريكية بمثابة كارثة، لافتًا إلى إن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بقيادة بايدن أصبح "أكبر إهانة بالنسبة للولايات المتحدة"، مضيفًا: "سيؤثر ذلك على علاقاتنا (الدولية) خلال سنوات وعشرات من السنوات".

أفغانستان
ترامب
القوات الأمريكية
بايدن

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132534
منذ ساعة
صدق وهو كذوب .. هذا الأصهب الألهب في نباحه على المغلوث الأشهب ..

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أحدث التعليقات

ابو علي
والله ان الخبث والخبائث أشرف وانظف من ذا العفن وجهه تقول مقفاه الله ينظف الأرض من هذا الخبيث وأعوانه
ابوبدر
سياسة الرفع قبل الدفع والله السلع التجارية ينضاف عليها سلع بشرية رخيصة
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، الله ينفع بها ولا يتكلنا عليهاا .. .. مثل هاالاخبار تفرح الفلب وتفتح النفس شوي ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
كوووووك
كلما اشوف وجهك يجيني الاحباط والالم في قلبي كمواطن ماراح احصل على سكن مجاني في حياتي حسبنا الله فيك ونعم الوكيل صاحب الفكر والتفكير

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