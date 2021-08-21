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هاتف جديد من سامسونج يعمل بتقنية 5G

منذ يوم
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هاتف جديد من سامسونج يعمل بتقنية 5G

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أزاحت سامسونغ الستار عن هاتف جديد طورته ليكون أحد أفضل الهواتف القادرة على العمل مع شبكات 5G وأكثرها منافسة من حيث السعر

ويتميز هاتف Galaxy M32 بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (159/74/8.4) ملم، وزنه 180 غ، ومجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 411 شمعة/م تقريبا.

ويحتوي الهاتف على معالج Mediatek Helio G80 المطور بتقنية 12 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و128 غيغابايت، وتزود الكاميرا الأساسية فيه بأربع عدسات بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسات للتصوير العريض وتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 20 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات FHD بمعدل 30 إطار في الثانية.

وكشفت ساسمسونغ أن الجهاز يعمل نظام تشغيل "أندرويد-11"، ومنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 25 واطا، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق فنحو 289 يورو.

سامسونج
الأسواق
أندرويد
هاتف

التعليقات

ابوعبدالله
ابوعبدالله عدد التعليقات : 721
منذ ساعة
لماذا مايكون سعرها 289 ريال مثلها مثل الغرب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
بلسم الروح
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مصايب ..
بلسم الروح
الحمدلله على السلامه والله يعوض عليك

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