بالفيديو.. الدكتورة يومي توضح عمرها الحقيقي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت مشهورة التواصل الاجتماعي اللبنانية يمنى خوري والمعروفة باسم دكتورة "يومي" عمرها الحقيقي وسبب تسميتها بهذا الاسم.
وذكرت الدكتورة يومي، أنها ستكمل عامها الـ24 في ديسمبر القادم، لافتة إلى أن المتابعين أطلقوا عليها هذا الاسم لأنها تقدم نصائح في الحياة باعتبارها "لايف كوتشينج" مؤكدة أنها لم تحصل على شهادة في الطب، بحسب تصريحاتها عبر شبكة mbc.
وقالت أنها تعمل على تأسيس شركتها في الإمارات المتخصصة في مستلزمات التجميل لافتةً إلى أنها تركت العمل في لبنان بسبب الظروف الراهنة هناك، مضيفة أن أول زيارة لها للمملكة كانت لعمل تمثيلي في دور كوميدي مشيرة إلى أن العمل حظي بإعجاب المشاهدين.
وأكدت أنها لم تخضع لعمليات تجميل على الإطلاق، ناصحة الفتيات بالاعتماد على أنفسهن وأن يكون لديهن طموح مؤكدة أن لا شيء مستحيل خصوصا إذا كان لديهن هدف.