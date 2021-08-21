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ثلاثة من كبار السن في رحلة برية
منذ 5 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132546
منذ 4 ساعات
ماشاء الله تبارك الله ..
.. اي منظر اجمل من هذا المنظر ، وأي سكينة افضل من هذه السكينه ..؟؟
.. اللهم اجرنا وإياهم من النار وعذابه واغفر لنا جميعاً وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين .. اللهم آمين ..
محمد الشهري
عدد التعليقات : 10
منذ ساعة
اي منظر اجمل من هذا
منظر يبهج الخاطر
أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال
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أحدث التعليقات
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يشفي كل مريض
عبدالهادي
اللة يبارك لة فية,, مطلوب اللي يقدر يشتري يعمل مثلة لان هذا يحرك الإقتصاد. افضل من غني ويركب في الطائرة درجة اقتصادية يزاحم الفقراء.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكفينا الشر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سلط الله عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما يستاهلون الضيافه دامهم نذلا
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