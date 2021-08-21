تعليق ماكرون على صورة طفل أفغاني وصل إلى فرنسا

باريس (صدى):
رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، بالأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى فرنسا من كابول، بعد سيطرة حركة طالبان على معظم البلاد.
وعلق ماكرون على صورة جندية فرنسية تحمل طفلاً أفغانياً صغيرا، قائلا: "أنه شرفا لفرنسا، أهلاً بكم".
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه تم إجلاء ما يقرب من 200 أفغاني كانوا يعملون لصالح فرنسا أو ممن تعرضوا للتهديد من كابل، وكذلك الرعايا الفرنسيين والأجانب، موجهاً الشكر للجيش والشرطة الفرنسية والفرق الدبلوماسية على جهودهم ومؤكداً مواصلة العمل على ذلك.
وكان ماكرون قد شدد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن على "الحاجة المطلقة لتنسيق سريع وملموس بين الحلفاء"، لضمان استمرار قدرة فرنسا ودول أخرى على القيام بعمليات الإجلاء.