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تركي الحمد: "الإسلاموية" مهما غيرت جلدها تظل في تناقض

منذ 5 ساعات
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تركي الحمد: "الإسلاموية" مهما غيرت جلدها تظل في تناقض

نايف السالم (صدى):
أكد الكاتب تركي الحمد، أنه مهما حاولت حركة طالبان تغيير جلدها، سيبقى جوهرها كما هو لا يتغير.

وقال الحمد: "لا شك في أن طالبان اليوم، تختلف عن طالبان الأمس، طالبان اليوم لديها خبرة وتجربة في ممارسة السياسة وألاعيبها".

وتابع: "لكن جوهرها لا يختلف عن طالبان القديمة، مجرد تغيرات تكتيكية لاكتساب الشرعية الدولية، ففي النهاية، فإن الإسلاموية، مهما غيرت جلدها في تناقض كامل مع كل قيم العصر الحديث".

يذكر أنه خلال الأيام الماضية حاولت حركة طالبان توجيه رسائل طمئنة للداخل والخارج، خاصة في ظل توجس كثيرين من السلوك الذي ستنتهجه في حكم أفغانستان.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132546
منذ 4 ساعات
يا وسع حلم الله على خلقه ..

.. اعوذ باالله من الخبث والخبائث ..
ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 205
منذ ساعتين
والله ان الخبث والخبائث أشرف وانظف من ذا العفن وجهه تقول مقفاه
الله ينظف الأرض من هذا الخبيث وأعوانه
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 203
منذ ساعة
وجوه يومئذ عليها غيره ترهقها فتره اولئك هم ما يحتاج اكمل

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يشفي كل مريض
عبدالهادي
اللة يبارك لة فية,, مطلوب اللي يقدر يشتري يعمل مثلة لان هذا يحرك الإقتصاد. افضل من غني ويركب في الطائرة درجة اقتصادية يزاحم الفقراء.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكفينا الشر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سلط الله عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما يستاهلون الضيافه دامهم نذلا

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