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إعادة الحركة لمريض أصيب بشلل نصفي في جازان

منذ ساعتين
1392
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إعادة الحركة لمريض أصيب بشلل نصفي في جازان

جيزان (صدى):
نجح فريق التأهيل الطبي بمستشفى الحرث العام بجازان في إعادة الحركة لمريض بعد تعرضه لشلل نصفي جعله فاقدًا للحركة والإحساس في الأطراف السفلية من الجسم.

وأوضحت صحة جازان أن المريض كان يعاني من شلل نصفي بسبب وجود كسر في إحدى فقرات العمود الفقري وتأثر الحبل الشوكي جزئيًا، مما جعله فاقدًا للحركة في أطرافه السفلية وعدم القدرة على الحركة كليًا.

وبينت أن فريق التأهيل الطبي نفذ برنامج تقوية وتحفيز للمريض ومن ثم تدريبه على الوقوف بنفسه باستخدام الأجهزة المساعدة والانتقال إلى مرحلة التدريب على تمارين المشي واستعادة الحركات الوظيفية مع استمرار برنامج العلاج الطبيعي، حتى أصبح المريض قادرًا على الحركة والمشي والاعتماد كليًا على نفسه و ممارسة حياته الطبيعية.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132522
منذ ساعتين
الحمد لله ..

.. هذي نعمه من الله ، ربنا يتمم لك بخير .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يا وسع حلم الله على خلقه .. .. اعوذ باالله من الخبث والخبائث ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. .. اي منظر اجمل من هذا المنظر ، وأي سكينة افضل من هذه السكينه ..؟؟ .. اللهم اجرنا وإياهم...
سردار
اشوا ماقالت اطلع مكوتي بتسوي حراج على لحمها
اللهو البرى
هههههههه.. ابو رياض مسكينة وصلت إلى قناعة ان محد يبيها.. فتعوض نفسها وعقدة النقص بمدح نفسها ومفاتنها.. اهم شي لاتورينا عورتها..
الراقي=-=
الظاهر ماعندك مراية تشوفي وجهك

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