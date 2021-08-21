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علي الحبسي : أكبر خسارة للنصر هي رحيل امرابط
منذ 3 أسابيع
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التعليقات
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عدد التعليقات : 298
منذ 29 دقيقة
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أحدث التعليقات
متواضع😌
انضغط عليان يوم شاف الصدق ترا عارفين علومكم وقصصكم كل يوم جرايم وبلاوي معروفه الجنوب بلبلاوي
متواضع😌
تعليق ٥ ايوه انا عقيم وش تبي 😂
ط 🍹🍹🍹
رب كلمة قالت لصاحبها دعني . الواجب أن يحذر شر لسانه ولا يتكلم إلا بالخير كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن...
🕊
قد يكون يفحط والله اعلم لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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