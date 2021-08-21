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آل زلفة: كل ما يمكن أن تفعله طالبان هو جلد النساء ولا تستطيع إدارة دولة

منذ 46 دقيقة
1346
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آل زلفة: كل ما يمكن أن تفعله طالبان هو جلد النساء ولا تستطيع إدارة دولة

علي القحطاني (صدى):
أكد محمد بن عبد الله آل زلفة، عضو مجلس الشورى سابقا، أن حركة طالبان قد ورطت نفسها، بعد سيطرتها على أفغانستان.

وقال آل زلفة: "طالبان تورطت، لا يمكن لها باي شكل من الاشكال أن تدير دولة، لأن فاقد الشئ لا يعطيه".

وتابع: "كل مايمكنها عمله وهو تخصصها جلد الناس وخاصة النساء في الأسواق، والشوارع العامة والتجارة بالمخدرات، وتجويع الشعب الافغاني المبتلي بحكم هذه العصابة".

يذكر أن "طالبان" كثفت عمليات البحث عن أفغان تعاملوا مع القوات الأمريكية، ونفذت زيارات هادفة لمنازل الذين تريد توقيفهم ولمنازل أفراد عائلاتهم، كما تدقق في هويات الأشخاص الراغبين في الوصول إلى مطار كابل، وقد أقامت نقاط تفتيش في المدن الكبرى، بما فيها العاصمة وجلال آباد.

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
افغانستان
طالبان
آل زلفة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132511
منذ 20 دقيقة
صح لسانك ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فسقانين ..
ابو محمد 😎 ✍️
شد حيلك احرقهم ..
محمد آل دغشوم البقعاوي
بالف عافيه ماعليك من الناس انت علم من أعلام الأخلاق ووزير ومستشار وكفو ولأ عليك من آي من كآن رضاء الناس غابه لاتدرك تحياتي...
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة * راحة : كيف * لمسلم * أن *يستنجد * بالأمريكان * الكفار * الصهاينة* ليريق * دماء *...
محمد آل دغشوم البقعاوي
بالف عافيه ماعليك من الناس انت علم من أعلام الأخلاق ووزير ومستشار وكفو ولأ عليك من آي من كآن رضاء الناس غابه لاتدرك تحياتي...

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