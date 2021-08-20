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بالفيديو .. جارديم يظهر احترامه للنشيد الوطني للمملكة بطريقة غير متوقعة

منذ يوم
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بالفيديو .. جارديم يظهر احترامه للنشيد الوطني للمملكة بطريقة غير متوقعة

طلال الغامدي (صدى):
حرص مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليوناردو جارديم، على إظهار احترامه وتقديره للمملكة خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين فريقه وفريق التعاون.

وكانت المدرب في طريقه إلى دكة الملعب لمتابعة المباراة، لكنه توقف عن السير ووقوف احتراما للنشيد الوطني للمملكة، وتبعه باقي أعضاء طاقمه الفني الذين وقفوا بجواره أثناء إذاعة النشيد.

وحظيت هذه اللقطة بتفاعل وإشادة كبيرة من مدرجات الجماهير، وحرص بعضهم على توثيق هذه اللحظة، وتداولها على حساباتها المختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الهلال تمكن من إحراز الفوز على التعاون بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال
التعاون
دوري المحترفين
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
ليوناردو جارديم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132601
منذ يوم
واجب عليه الإحترام وقوانين وطبايع اهل البلد طالما هو داخل الدوله ..
محمد
محمد عدد التعليقات : 22
منذ يوم
مسوي أنا الرجل المثالي
البدر سالم
البدر سالم عدد التعليقات : 1
منذ 23 ساعة
الاحترام ثقافته والهلال نادي ثقافي فااكيد اي عنصر هلالي يكون مثقف ومحترم
ساره عبدالله
ساره عبدالله عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
هذي هي بيئة الزعماء لا جديد وليس مستغرب منهم

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أحدث التعليقات

رااايق
أنت مصدق نفسك ** أنا كسعيد العويران ** ندري أنك سعيد العويران **** ليه تحسب نفس ماردونا أو ميسي ** هههههههههههههههههههههههههه
قرم
كلامه صح وماقال شي غلط!! اما بالنسبه يا اخ( ولاشي) فماعليك زود طال عمرك. فعلن اسمك يدل على شخصيتك واخلاقك.
قرم
على قولة القايل ( الناس في الناس والعجوز في النفاس)!!! الله يكون بعونها.
ولا شي
قوم إذا مس الحذاء وجههم اشتكى الحذاء بإي ذنب اهنتني
كلام مليان
مزور لا تكلمني هههههههههههههه له وجهه يرجع للمشهد المزور

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