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بالفيديو .. لقطات وحوادث مأساوية وقعت في "شارع الموت" بالرياض

منذ يوم
21293
6
بالفيديو .. لقطات وحوادث مأساوية وقعت في "شارع الموت" بالرياض

الرياض (صدى):
أطلق عدد من المواطنين على أحد شوارع مدينة الرياض في حي النسيم اسم بـ "شارع الموت".

وأوضح المواطنون أن هذا الاسم جاء بسبب وقوع عدد من حوادث الدهس واصطدام السيارات به، مؤكدين أن تلك الحوادث جاءت بسبب تجمهر المراهقين والشباب به والاعتماد عليه في ممارسة التفحيط، فضلا عن سير البعض بسرعة عالية.

وأكد المواطنون، خلال حديثهم بقناة "الإخبارية"، أن الشارع يحتاج لتأمين ومطبات لتهدئة السرعة، فيما ذكر أحد المواطنين أنه فقد نجله بعدما دهسته إحدى السيارات التي كان تسير بسرعة عالية في هذا الشارع.

وسرد شخص آخر حادث وقع في نفس الشارع حيث جاءت سيارة مسرعة وصدمت عامل بطريقة بشعة دفعته لنحو 20 متر، ودخل العامل في غيبوبة.

سيارات
التفحيط
الرياض
دهس
مدينة الرياض

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16508
منذ يوم
لم أكمل المقطع ولن أراه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132601
منذ يوم
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
زائر
زائر عدد التعليقات : 14
منذ يوم
معظم هؤلاء الشباب من سكان حي النسيم والنظيم والجنادرية أبائهم من رجال الامن وأبنائهم لصوص ومفحطين ويبحثون عن المشاكل ويسرقون العمالة ومحطات البنزين وغيره، وأصبح السلاح متوفر لديهم بسبب أهمال الأباء والامهات لهم .
مراكز الشرطة في هذه الاحياء تعاني منهم وجرائم القتل أصبحت عاديه بسبب النعرة القبلية ..
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7333
منذ يوم
القصيم اكثر كاميرات مراقبة من الرياض انا قد سكنت في الرياض صراحة فوضى قمة في الفوضى لاحياة لمن تنادي تفحيط واستهتار بالاوراح والمرور نايم للأسف
Mohamed
Mohamed عدد التعليقات : 32
منذ يوم
واضح انا المرور شغالين مرة ممتاز
قرم
قرم عدد التعليقات : 397
منذ ساعة
معظم هؤلاء الشباب من سكان حي النسيم والنظيم والجنادرية أبائهم من رجال الامن وأبنائهم لصوص ومفحطين ويبحثون عن المشاكل ويسرقون العمالة ومحطات البنزين وغيره، وأصبح السلاح متوفر لديهم بسبب أهمال الأباء والامهات لهم .
مراكز الشرطة في هذه الاحياء تعاني منهم وجرائم القتل أصبحت عاديه بسبب النعرة القبلية ..
صحححححححححححححححححححححححح

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أحدث التعليقات

رااايق
أنت مصدق نفسك ** أنا كسعيد العويران ** ندري أنك سعيد العويران **** ليه تحسب نفس ماردونا أو ميسي ** هههههههههههههههههههههههههه
قرم
كلامه صح وماقال شي غلط!! اما بالنسبه يا اخ( ولاشي) فماعليك زود طال عمرك. فعلن اسمك يدل على شخصيتك واخلاقك.
قرم
على قولة القايل ( الناس في الناس والعجوز في النفاس)!!! الله يكون بعونها.
ولا شي
قوم إذا مس الحذاء وجههم اشتكى الحذاء بإي ذنب اهنتني
كلام مليان
مزور لا تكلمني هههههههههههههه له وجهه يرجع للمشهد المزور

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