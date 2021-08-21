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بالفيديو.. القبض على الشخص المسيئ لأم المؤمنين عائشة بالرياض

منذ يوم
28177
16
بالفيديو.. القبض على الشخص المسيئ لأم المؤمنين عائشة بالرياض

الرياض (صدى):
أسفرت المتابعة الأمنية بشرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، عن تحديد هوية أحد الأشخاص نشر مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ينطوي في محتواه على الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمسا بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وأوضحت الشرطة، أنه تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر وقد تم إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد أصدر أمراً بسرعة القبض علي المسيئين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنه استنادً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

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شرطة الرياض
إساءة
أم المؤمنين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132533
منذ يوم
جزاكم الله خير ..

.. ياليت تقصون رقبته النتنه ..

.. كل شيء له حدود وهذا تعدى الحدود ، في الهمز واللمز في امنا رضي الله عنها ، وفي عرض رسولنا الكريم ، عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة وأتم التسليم ، والتعريض في ديننا القويم والتشكيك فيه ..

.. امصعوا رقبته العفنه سريعاً ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132533
منذ يوم
جزاكم الله خير ..

.. ياليت تقصون رقبته النتنه ..

.. كل شيء له حدود وهذا تعدى الحدود ، في الهمز واللمز في امنا رضي الله عنها ، وفي عرض رسولنا الكريم ، عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة وأتم التسليم ، والتعريض في ديننا القويم والتشكيك فيه ..

.. امصعوا رقبته العفنه سريعاً ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82374
منذ 22 ساعة
الله يخيبه فوق ما خيبه
Manosur AlBishi
Manosur AlBishi عدد التعليقات : 48
منذ 21 ساعة
الحمدالله يا ليت يكون عبرة لغيره ممن تطاولوا على امهاتنا زوجات الرسول صل الله عليه وسلم
اجعلوه عبرة لغيره بليززززززززز
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 213
منذ 21 ساعة
لاحول ولاقوة الابالله
اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
ابو مشعل
ابو مشعل عدد التعليقات : 163
منذ 21 ساعة
شباب تافه لا محتوى ولا يحزنون يتنصصوا قدام كمرات الجوالات لاشغل ولا مشغله ويتكلموا في اي شي لمجرد الكلام ولديهم متابعين اتفه منهم للاسف .
محمد البقعاوي
محمد البقعاوي عدد التعليقات : 22
منذ 20 ساعة
كفو معالي النائب العام الشيخ الفاضل سعود بن عبدالله ال معجب على إتخاذ هذا القرار الصائب وأتمنى ان يكون الحكم الشرعي الذي يصدر بحقه مغلظ حتى يتأدب ويكون عبره لغيره حسبي الله ونعم الوكيل عليه وتقبلوا تحياتي جميعا
محمد البقعاوي
محمد البقعاوي عدد التعليقات : 22
منذ 20 ساعة
محمد البقعاوي
محمد البقعاوي عدد التعليقات : 1
منذ دقيقتين
كفو معالي النائب العام الشيخ الفاضل سعود بن عبدالله ال معجب على إتخاذ هذا القرار الصائب وأتمنى ان يكون الحكم الشرعي الذي يصدر بحقه مغلظ حتى يتأدب ويكون عبره لغيره حسبي الله ونعم الوكيل عليه وتقبلوا تحياتي جميعا
فالح
فالح عدد التعليقات : 1
منذ 20 ساعة
اتمنى يسجن سنة كاملة حتى يتأدب
سردار
سردار عدد التعليقات : 446
منذ 20 ساعة
الاخ فالح انا اتمنى ان يضرب عنقه بالسيف
او يحكم عليه بالسجن لمدة 47 عام
صالح القرني
صالح القرني عدد التعليقات : 1
منذ 17 ساعة
جزاكم الله خير ..

.. ياليت تقصون رقبته النتنه ..

.. كل شيء له حدود وهذا تعدى الحدود ، في الهمز واللمز في امنا رضي الله عنها ، وفي عرض رسولنا الكريم ، عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة وأتم التسليم ، والتعريض في ديننا القويم والتشكيك فيه ..

.. امصعوا رقبته العفنه سريعاً
Bdr
Bdr عدد التعليقات : 1
منذ 12 ساعة
السيف الاملح تكفوون
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1751
منذ 9 ساعات
إن شاء الله يكون العقاب رادع له ولأمثاله
Nabil Shaban
Nabil Shaban عدد التعليقات : 2
منذ 8 ساعات
تحية اعزاز وتقدير لرجال الشرطة السعودية في القبض علي هذا المنحرف الضال
زيد القحطاني
زيد القحطاني عدد التعليقات : 2
منذ 36 دقيقة
انالله وإناإليه راجعووووون حسبي الله ونعم الوكيل...

ياويله من ربه
زيد القحطاني
زيد القحطاني عدد التعليقات : 2
منذ 35 دقيقة
انالله وإناإليه راجعووووون حسبي الله ونعم الوكيل...

ياويله من ربه

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كوووووك
كلما اشوف وجهك يجيني الاحباط والالم في قلبي كمواطن ماراح احصل على سكن مجاني في حياتي حسبنا الله فيك ونعم الوكيل صاحب الفكر والتفكير
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زيد القحطاني
انالله وإناإليه راجعووووون حسبي الله ونعم الوكيل... ياويله من ربه
زيد القحطاني
انالله وإناإليه راجعووووون حسبي الله ونعم الوكيل... ياويله من ربه
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