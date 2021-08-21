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النائب العام يأمر بالقبض على المسيئين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

منذ أسبوعين
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النائب العام يأمر بالقبض على المسيئين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام أشخاص ببث مقطع فيديو وتداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ينطوي في محتواه على الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أصدر أمراً بسرعة القبض علي المذكورين استنادً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

وأبان المصدر أن نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والأداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار معالي النائب العام رقم (1) وتاريخ 1 /1 /1442هـ، وتصل عقوبتها إلى السجن(5) سنوات وغرامة (3) ملايين ريال.

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للقيم الدينية والمجتمعية وستستمر في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

النائب العام

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1798
منذ أسبوعين
جزاك الله خيرا معالي النائب..
احمد
احمد عدد التعليقات : 711
منذ أسبوعين
بارك الله فيك
إلا رسول الله
إلا رسول الله عدد التعليقات : 44
منذ أسبوعين
كفوووو هذا الكلام الصح ويجب تطبيق العقوبة على العوكف الأنجاس السجن 5 سنوات والغرامه 3 ملايين بحذافيرها حتى يعرفوا أن الله حق
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17274
منذ أسبوعين
رضي الله تعالى عن أمنا عائشة أم المؤمنين الصديقة إبنة الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّلاَسِلِ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: (عَائِشَةُ) ، فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ ، فَقَالَ: (أَبُوهَا)، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ( ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب )، فَعَدَّ رِجَالًا". رواه البخاري في "صحيحه" (رقم/3662) ، ومسلم في "صحيحه" (رقم/2384) .
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8503
منذ أسبوعين
دين الشيعه قائم على الطعن واللعن بدون طعن ولعن لادين لهم
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8503
منذ أسبوعين
هذه حقيقة دينهم فلايخدعوكم باستخدام التقيه
شيخين١
شيخين١ عدد التعليقات : 696
منذ أسبوعين
هاذاالكلام اصح والله ياالمعجب انك تتحط فوق الراس وينرفعلك القبعة والاخضاع احترام وتقديرواجلال الله يقويك على هلاشكال القذرة المنحطةاسافلة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133588
منذ أسبوعين
ماطلع هذا الكلام إلا من الشيعه ورؤوس طواغيتهم في إيران والعراق ..

.. كل هذا مدبر من رؤوس الكفر والإنحراف في إيران لتشويه الإسلام والطعن في رسول الله وآل بيته( عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة والسلام )، ثأراً لكسرى وديانتهم المجوسيه اللتي مسحها الإسلام بنوره .. فأفهم يا فهيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133588
منذ أسبوعين
ماطلع هذا الكلام إلا من الشيعه ورؤوس طواغيتهم في إيران والعراق ..

.. كل هذا مدبر من رؤوس الكفر والإنحراف في إيران لتشويه الإسلام والطعن في رسول الله وآل بيته( عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة والسلام )، ثأراً لكسرى وديانتهم المجوسيه اللتي مسحها الإسلام بنوره .. فأفهم يا فهيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133588
منذ أسبوعين
جزاك الله كل خير ياالنائب العام ، اضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه في الطعن في ديننا الحنيف ..
أبوخالد إبن سمومة
أبوخالد إبن سمومة عدد التعليقات : 14209
منذ أسبوعين
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..
Stromectol
Stromectol عدد التعليقات : 142
منذ أسبوع
مخالف
argutualm
argutualm عدد التعليقات : 160
منذ ساعة
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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
ألروافض اعداء الدين والوطن يأكلون من خيرات الوطن وولائهم لاسيادهم في طهران خونه لا يمكن الوثوق في الروافض إلا إذا تبرأوا من التشيع البغيض...
شيخين١
حلوه ٣مدارس تحت الانشاء لية ماجبتوها جاهزة
شيخين١
وين يرحون مصيرهم تلئبيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل

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