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فيديو..بدور البراهيم: "أخاف أطلع صدري ويزيد مهري!"

منذ 23 دقيقة
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فيديو..بدور البراهيم: "أخاف أطلع صدري ويزيد مهري!"

متابعة أميرة خالد (صدى):
أثارت خبيرة التجميل بدور البراهيم، جدلا واسعا، في الساعات الماضية بعد كشف رفضها عرضا للزواج بمهر قيمته 266 مليون ريال.

وسخرت البراهيم خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي، من طريقة عرض الزواج عليها، حيث ظهرت تقوم بتعديل ملابسها قائلة: "أخاف أطلع صدي ويزيد مهري"، في جملة فتحت عليها باب الانتقادات.

وكانت البراهيم كشفت عن أنها تلقت عرض الزواج من شخص لا تعرفه وبمهر 266 مليون ريال إلا أنها رفضته، مؤكدة أنها لن تقبل الزواج إلا بعد أن تعرف الشخص جيدا وأنها لن تكرر تجربة الزواج العشوائي -على حد قولها-.

وضجت مواقع التواصل بتصريحات بدور البراهيم، حيث استنكر النشطاء حديثها، بتلك الطريقة.

الزواج
المهر
بدور البراهيم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16427
منذ 15 دقيقة
شكل الشبكة على برج واحد

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ربنا يسعدهم ويبارك لهم عرسهم
د محمد ماجد بخش
المفطح وجبة صحية .. يعني ذلك أن الصحة تاج على ظهور الخرفان
جنوبي
الخرقه مغطياك ومعطيه لاعبي ناديك
جنوبي
ابووليدقبل حمداللهكان النصريدق خشظ ناديك وخشمك
د محمد ماجد بخش
🐈‍⬛

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