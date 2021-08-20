نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيّرة بصعدة

منذ 3 ساعات
1358
1
الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيّرة بصعدة

صعدة (صدى):
أسقطت دفاعات الجو التابعة للجيش اليمني أمس، طائرة مسيّرة في صحراء البقع بمحافظة صعدة شمالي اليمن، أطلقتها الميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.

وأوضح قائد القطاع الرابع الرائد عزام عباد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن دفاعات الجيش الوطني اليمني (أرض جو) تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة بالقرب من "سوق البقع" كانت محملة بعبوات متفجرة، مؤكداً أن ضربات الجيش كانت دقيقة وسريعة نحو الطائرة المسيّرة، التي أفقدتها القدرة على الوصول إلى هدفها.

وأشار الرائد عباد إلى أن إطلاق الطائرة المسيّرة، يأتي تزامنا مع تكبد الميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في سلسلة (جبال رشاحة) بالمحافظة.

اليمن
الحوثيون
الجيش اليمني
صعدة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16438
منذ ساعة
الموانيء الموانيء الموانيء يا حكومة اليمن.. لا تجعلوا منها بوابة للجحيم بترك الحوثيين فيها .. إتفاق ستكهولم عطل وأخر وضيع فرص السلام في اليمن في ظل مماطلة الحوثيين وإصرارهم على مواصلة التسلح والعدوان الإيراني

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فسقانين ..
ابو محمد 😎 ✍️
شد حيلك احرقهم ..
محمد آل دغشوم البقعاوي
بالف عافيه ماعليك من الناس انت علم من أعلام الأخلاق ووزير ومستشار وكفو ولأ عليك من آي من كآن رضاء الناس غابه لاتدرك تحياتي...
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة * راحة : كيف * لمسلم * أن *يستنجد * بالأمريكان * الكفار * الصهاينة* ليريق * دماء *...
محمد آل دغشوم البقعاوي
بالف عافيه ماعليك من الناس انت علم من أعلام الأخلاق ووزير ومستشار وكفو ولأ عليك من آي من كآن رضاء الناس غابه لاتدرك تحياتي...

أخر الأخبار

آل زلفة: كل ما يمكن أن تفعله طالبان هو جلد النساء ولا تستطيع إدارة دولة
آل زلفة: كل ما يمكن أن تفعله طالبان هو جلد النساء ولا تستطيع إدارة دولة
منذ 46 دقيقة 1343
نجل أحد قادة مقاومة الاحتلال السوفياتي يتعهد بمقاومة طالبان
نجل أحد قادة مقاومة الاحتلال السوفياتي يتعهد بمقاومة طالبان
منذ ساعة 1642
الهجوم على جماهير الأهلي المصري يوقف مدحت شلبي عن الظهور
الهجوم على جماهير الأهلي المصري يوقف مدحت شلبي عن الظهور
منذ ساعتين 1466
آل الشيخ بعد نشر صورته بأحد المطاعم: "الخصوصية يا ناس"
آل الشيخ بعد نشر صورته بأحد المطاعم: "الخصوصية يا ناس"
منذ ساعتين 3025
فيديو..بدور البراهيم: "أخاف أطلع صدري ويزيد مهري!"
فيديو..بدور البراهيم: "أخاف أطلع صدري ويزيد مهري!"
منذ 3 ساعات 2089
الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيّرة بصعدة
الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيّرة بصعدة
منذ 3 ساعات 1358
رسالة ياسر المسحل لرئيس الاتحاد قبيل نهائي البطولة العربية
رسالة ياسر المسحل لرئيس الاتحاد قبيل نهائي البطولة العربية
منذ 3 ساعات 1600
"إيبولا" القاتل يثير القلق من جديد في أفريقيا
"إيبولا" القاتل يثير القلق من جديد في أفريقيا
منذ 4 ساعات 1739
تحت شعار "هي لنا دار" هيئة الترفيه تطلق هوية اليوم الوطني الـ 91
تحت شعار "هي لنا دار" هيئة الترفيه تطلق هوية اليوم الوطني الـ 91
منذ 4 ساعات 1676
الكشف عن حديث "سري" دار بين بوتين وبايدن بشأن أفغانستان
الكشف عن حديث "سري" دار بين بوتين وبايدن بشأن أفغانستان
منذ 5 ساعات 1931