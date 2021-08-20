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الكشف عن حديث "سري" دار بين بوتين وبايدن بشأن أفغانستان

منذ ساعتين
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الكشف عن حديث "سري" دار بين بوتين وبايدن بشأن أفغانستان

واشنطن (صدى):
كشف مسؤولون أمريكيون وروس كبار، عن حديث دار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن بشأن أفغانستان والتواجد الأمريكي هناك.

وبينت المصادر أن موقف الرئيس الروسي حد من قدرة الولايات المتحدة على نشر طائرات بدون طيار في الدول المجاورة لأفغانستان، وأن بوتين رفض دور القوات الأمريكية بالقرب من أفغانستان خلال قمته مع بايدن في جنيف، وعارض وجود عسكريين أمريكيين في آسيا الوسطى، بحسب "وول ستريت جورنال".

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على أن المشكلة تفاقمت بعد وصول مسلحي طالبان -الحركة المحظورة في روسيا لأنها مصنفة على أنها إرهابية- إلى السلطة.

بوتين
افغانستان
بايدن

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16428
منذ 56 دقيقة
تعويم وتنويم وتعمية للواقع

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ربنا يسعدهم ويبارك لهم عرسهم
د محمد ماجد بخش
المفطح وجبة صحية .. يعني ذلك أن الصحة تاج على ظهور الخرفان
جنوبي
الخرقه مغطياك ومعطيه لاعبي ناديك
جنوبي
ابووليدقبل حمداللهكان النصريدق خشظ ناديك وخشمك
د محمد ماجد بخش
🐈‍⬛

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