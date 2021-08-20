الكشف عن حديث "سري" دار بين بوتين وبايدن بشأن أفغانستان

واشنطن (صدى):
كشف مسؤولون أمريكيون وروس كبار، عن حديث دار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن بشأن أفغانستان والتواجد الأمريكي هناك.
وبينت المصادر أن موقف الرئيس الروسي حد من قدرة الولايات المتحدة على نشر طائرات بدون طيار في الدول المجاورة لأفغانستان، وأن بوتين رفض دور القوات الأمريكية بالقرب من أفغانستان خلال قمته مع بايدن في جنيف، وعارض وجود عسكريين أمريكيين في آسيا الوسطى، بحسب "وول ستريت جورنال".
وأشارت إلى أنه تم التأكيد على أن المشكلة تفاقمت بعد وصول مسلحي طالبان -الحركة المحظورة في روسيا لأنها مصنفة على أنها إرهابية- إلى السلطة.