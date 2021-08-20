بالفيديو.. شباب يتعدون على رجل مسن وزوجته بالضرب

القاهرة (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظة تعدي بعض الشباب في مصر على رجل مسن وزوجته أمام باب شقتهما في إحدى العمائر بمنطقة عين شمس.
وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مثبتة على باب شقته "الرجل" وهو يتحدث إلى 3 أشخاص قبل أن تخرج زوجته من الشقة ليتعدى عليها أحدهم بالضرب بطريقة مهينة أمام زوجها مستخدما الحذاء.
كما تعدى أحدهم على "المسن" الذي حاول الدفاع عن زوجته ليتم ضربهما بشكل مبرح وصفعهما على الوجه أيضًا أمام منزلهم.
وأثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبو بالتحقيق مع الشباب المتورطين في الواقعة مناشدين النيابة العامة بالتدخل.
فيما أفادت الجهات الأمنية أنها قامت بفحص "الفيديو" على الفور من أجل ضبط "الشباب" المشاركين في الواقعة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.