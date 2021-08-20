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بالفيديو.. شباب يتعدون على رجل مسن وزوجته بالضرب

منذ ساعتين
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بالفيديو.. شباب يتعدون على رجل مسن وزوجته بالضرب

القاهرة (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظة تعدي بعض الشباب في مصر على رجل مسن وزوجته أمام باب شقتهما في إحدى العمائر بمنطقة عين شمس.

وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مثبتة على باب شقته "الرجل" وهو يتحدث إلى 3 أشخاص قبل أن تخرج زوجته من الشقة ليتعدى عليها أحدهم بالضرب بطريقة مهينة أمام زوجها مستخدما الحذاء.

كما تعدى أحدهم على "المسن" الذي حاول الدفاع عن زوجته ليتم ضربهما بشكل مبرح وصفعهما على الوجه أيضًا أمام منزلهم.

وأثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبو بالتحقيق مع الشباب المتورطين في الواقعة مناشدين النيابة العامة بالتدخل.

فيما أفادت الجهات الأمنية أنها قامت بفحص "الفيديو" على الفور من أجل ضبط "الشباب" المشاركين في الواقعة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 

مصر
الاعتداء
عين شمس
رجل مُسن
الإجراءات القانونية

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82374
منذ ساعتين
الله لايوفقهم
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1751
منذ ساعة
الله ينتقم من الظالم
" ليس منا من لم يرحمْ صغيرَنا ، ويُوَقِّرْ كبيرَنا "
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16427
منذ 50 دقيقة
كرامة المواطن المصري على المحك يا سي السيسي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ربنا يسعدهم ويبارك لهم عرسهم
د محمد ماجد بخش
المفطح وجبة صحية .. يعني ذلك أن الصحة تاج على ظهور الخرفان
جنوبي
الخرقه مغطياك ومعطيه لاعبي ناديك
جنوبي
ابووليدقبل حمداللهكان النصريدق خشظ ناديك وخشمك
د محمد ماجد بخش
🐈‍⬛

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