بالفيديو .. جارديم يظهر احترامه للنشيد الوطني للمملكة بطريقة غير متوقعة

طلال الغامدي (صدى):
حرص مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليوناردو جارديم، على إظهار احترامه وتقديره للمملكة خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين فريقه وفريق التعاون.
وكانت المدرب في طريقه إلى دكة الملعب لمتابعة المباراة، لكنه توقف عن السير ووقوف احتراما للنشيد الوطني للمملكة، وتبعه باقي أعضاء طاقمه الفني الذين وقفوا بجواره أثناء إذاعة النشيد.
وحظيت هذه اللقطة بتفاعل وإشادة كبيرة من مدرجات الجماهير، وحرص بعضهم على توثيق هذه اللحظة، وتداولها على حساباتها المختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الهلال تمكن من إحراز الفوز على التعاون بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.