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بالفيديو .. جارديم يظهر احترامه للنشيد الوطني للمملكة بطريقة غير متوقعة

منذ 5 ساعات
18159
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بالفيديو .. جارديم يظهر احترامه للنشيد الوطني للمملكة بطريقة غير متوقعة

طلال الغامدي (صدى):
حرص مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليوناردو جارديم، على إظهار احترامه وتقديره للمملكة خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين فريقه وفريق التعاون.

وكانت المدرب في طريقه إلى دكة الملعب لمتابعة المباراة، لكنه توقف عن السير ووقوف احتراما للنشيد الوطني للمملكة، وتبعه باقي أعضاء طاقمه الفني الذين وقفوا بجواره أثناء إذاعة النشيد.

وحظيت هذه اللقطة بتفاعل وإشادة كبيرة من مدرجات الجماهير، وحرص بعضهم على توثيق هذه اللحظة، وتداولها على حساباتها المختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الهلال تمكن من إحراز الفوز على التعاون بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال
التعاون
دوري المحترفين
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
ليوناردو جارديم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132511
منذ 25 دقيقة
واجب عليه الإحترام وقوانين وطبايع اهل البلد طالما هو داخل الدوله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فسقانين ..
ابو محمد 😎 ✍️
شد حيلك احرقهم ..
محمد آل دغشوم البقعاوي
بالف عافيه ماعليك من الناس انت علم من أعلام الأخلاق ووزير ومستشار وكفو ولأ عليك من آي من كآن رضاء الناس غابه لاتدرك تحياتي...
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة * راحة : كيف * لمسلم * أن *يستنجد * بالأمريكان * الكفار * الصهاينة* ليريق * دماء *...
محمد آل دغشوم البقعاوي
بالف عافيه ماعليك من الناس انت علم من أعلام الأخلاق ووزير ومستشار وكفو ولأ عليك من آي من كآن رضاء الناس غابه لاتدرك تحياتي...

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