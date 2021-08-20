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سعيد العويران : لو انا رئيس نادي اي لاعب يشوف نفسه أشوته بالجزمة برا
منذ 8 ساعات
1929
2
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التعليقات
winner4ever
عدد التعليقات : 93
منذ ساعة
اسمع كلامه و أسلوبه في الحديث وسوف تعرف عقليته ، كلامه كلام شوارع ...
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 16428
منذ 22 دقيقة
خانه التعبير فقط .. سعيد العويران هامة وقامة وقيمة رياضية له تأريخ مشرف في كأس العالم وكانت الصحف الغربية مذهولة من ادائه واللاعب يخطيء في التعبير لكن فكرته وصلت ومراده عُلم
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د محمد ماجد بخش
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