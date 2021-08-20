مدرب الهلال: لم نكن جيدين بالشوط الأول لكننا تمكنا من قلب النتيجة

ماجد محمد (صدى):
صرح المدير الفني للهلال ليوناردو جارديم، أن الفريق لم يكن جيدًا خلال الشوط الأول إلا أنهم تمكنوا من تسريع رتم الفريق وقلب النتيجة.
وقال "جارديم": "لم نكن جيدين في الشوط الأول وعانينا كثيراً وحاولنا التدارك ووُفقنا بذلك؛ لذا كان يجب تسريع رتم الفريق وقلب النتيجة وتحقيق الهدف، وهذا ما تحقق".
وأضاف: "سلمان والشهراني لم يتمرنا سوى 5 أيام فقط، وماثيوس بيريرا انضم للتوّ للفريق، ولو بدأنا فيهم قد نعاني من عدم انسجام".
وتمكن الهلال من الفوز على التعاون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.