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مدرب الهلال: لم نكن جيدين بالشوط الأول لكننا تمكنا من قلب النتيجة

منذ 6 ساعات
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مدرب الهلال: لم نكن جيدين بالشوط الأول لكننا تمكنا من قلب النتيجة

ماجد محمد (صدى):
صرح المدير الفني للهلال ليوناردو جارديم، أن الفريق لم يكن جيدًا خلال الشوط الأول إلا أنهم تمكنوا من تسريع رتم الفريق وقلب النتيجة.

وقال "جارديم": "لم نكن جيدين في الشوط الأول وعانينا كثيراً وحاولنا التدارك ووُفقنا بذلك؛ لذا كان يجب تسريع رتم الفريق وقلب النتيجة وتحقيق الهدف، وهذا ما تحقق".

وأضاف: "سلمان والشهراني لم يتمرنا سوى 5 أيام فقط، وماثيوس بيريرا انضم للتوّ للفريق، ولو بدأنا فيهم قد نعاني من عدم انسجام".

وتمكن الهلال من الفوز على التعاون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

الهلال
التعاون
الشهراني
ليوناردو جارديم
ماثيوس بيريرا

التعليقات

A.awad
A.awad عدد التعليقات : 205
منذ 29 دقيقة
والله إنك سـتـييييييين خـرطـــي ....الله يـخـس من جابك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فسقانين ..
ابو محمد 😎 ✍️
شد حيلك احرقهم ..
محمد آل دغشوم البقعاوي
بالف عافيه ماعليك من الناس انت علم من أعلام الأخلاق ووزير ومستشار وكفو ولأ عليك من آي من كآن رضاء الناس غابه لاتدرك تحياتي...
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة * راحة : كيف * لمسلم * أن *يستنجد * بالأمريكان * الكفار * الصهاينة* ليريق * دماء *...
محمد آل دغشوم البقعاوي
بالف عافيه ماعليك من الناس انت علم من أعلام الأخلاق ووزير ومستشار وكفو ولأ عليك من آي من كآن رضاء الناس غابه لاتدرك تحياتي...

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