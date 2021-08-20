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محام: لا يوجد نص نظامي لمعاقبة المسيئين للرموز الدينية ونحتاج لعقوبات صريحة (فيديو)

منذ 4 ساعات
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محام: لا يوجد نص نظامي لمعاقبة المسيئين للرموز الدينية ونحتاج لعقوبات صريحة (فيديو)

الرياض (صدى):
علق المحامي محمد رضا على واقعة قيام أحد الأشخاص بتصوير مقطع فيديو للإساءة للأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

ونوه بأن الأحكام التي تصدر في مثل هذه الحالات تكون تعزيرية بحسب القاضي وطبيعة التهمة التي وجهتها النيابة العامة للجاني، وذلك بحسب ما قاله بقناة "الإخبارية".

وقال أن الخطورة في مثل هذه الأشياء تكمن في عدم وجود نص نظامي لمعاقبة الجاني، مضيفا أن هناك حاجة ملحة بأن يكون هناك أحكام مقننة وعقوبات واضحة صريحة لمعاقبة من يسيء للرموز الدينية.

يذكر أن شرطة منطقة الرياض، أعلنت اليوم الجمعة، عن تحديد هوية أحد الأشخاص نشر مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ينطوي في محتواه على الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمسا بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

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الرياض
شرطة
النيابة العامة
أم المؤمنين
عائشة

التعليقات

سردار
سردار عدد التعليقات : 445
منذ 3 ساعات
قم بس قم
هذا يضرب عنقه بالسيف
او على الاقل يحكم عليه بالسجن 47 عام تحسب من تاريخ توقبفه
احمد
احمد عدد التعليقات : 10
منذ ساعتين
المشكلة انك محامي
عقوبته شرعها رب العالمين
وليس محتاج لها قانون وضعي
احمد
احمد عدد التعليقات : 10
منذ ساعتين
المشكلة انك محامي
عقوبته شرعها رب العالمين
وليس محتاج لها قانون وضعي
زائر
زائر عدد التعليقات : 3561
منذ ساعتين
العقوبه تكون محدده على شان موكل قاضي يجتهد ويختلفوا في احكامهم
خالد الربياوي
خالد الربياوي عدد التعليقات : 1316
منذ ساعتين
هذا مرتد سب الصحابة مخرج من الملة فما بالك بزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم خسارة التعليم اللي تعلمته محامي على ايه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82374
منذ ساعتين
الله يسلط عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82374
منذ ساعتين
وانت يامحامي الخراب جعلك النفاضه
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1751
منذ ساعة
النائب العام أمر بالقبض عليهم استنادا للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية.. فكيف لا توجد عقوبة واضحة صريحة؟
الله يهديك..
شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 6
منذ ساعة
الحكم تعزيري هذا المفروض يصير لاكن بيكون حكم أخف للاسف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16427
منذ 24 دقيقة
إقرأوا سورة التوبة ستتجلى لكم الصورة تماما..

 يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدۡ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلۡكُفۡرِ وَكَفَرُواْ بَعۡدَ إِسۡلَٰمِهِمۡ وَهَمُّواْ بِمَا لَمۡ يَنَالُواْۚ وَمَا نَقَمُوٓاْ إِلَّآ أَنۡ أَغۡنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضۡلِهِۦۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيۡرٗا لَّهُمۡۖ وَإِن يَتَوَلَّوۡاْ يُعَذِّبۡهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمٗا فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَمَا لَهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٖ 

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
المفطح وجبة صحية .. يعني ذلك أن الصحة تاج على ظهور الخرفان
جنوبي
الخرقه مغطياك ومعطيه لاعبي ناديك
جنوبي
ابووليدقبل حمداللهكان النصريدق خشظ ناديك وخشمك
د محمد ماجد بخش
🐈‍⬛
جنوبي
ع س ع ماكنت تعرف النصرمشكلنك

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